Jo și Juno sunt mai fericiți ca niciodată și au ales să își țină relația departe de ochii lumii. Artista a povestit cum reușește să se împartă între viața personală și carieră

După ce s-au împăcat, Jo și Juno sunt mai fericiți ca niciodată și au planuri mari de viitor. Se pare că lucrurile între ei merg mai bine ca oricând, iar artista a povestit cum reușește să se împartă între viața personală și carieră.

Ce planuri au Jo și Juno?

Jo a povestit că lucrurile între ea și Juno merg mai bine ca niciodată și au decis să nu mai ofere detalii despre relația lor.

Artista a spus că planurile ei sunt mereu schimbătoare, pentru că în fiecare weekend cântă și nu poate să își ia alte angajamente. De obicei, când are timp liber, Jo alege să stea cu prietenii ei sau cu iubitul, iar planurile și le face pe repede înainte.

„Planurile mele sunt de obicei destul de schimbătoare, destul pe moment. De exemplu dacă mă trezesc că am un weekend liber, ceea ce se întâmplă destul de rar, poate îmi fac un plan cu 2 zile înainte. De obicei, cânt. Timpul meu liber încerc să mi-l ocup în funcție de starea pe care o am, îmi aduc aminte că nu am petrecut prea mult timp liber cu prietenii mei și atunci prefer să fac ceva cu ei. Am momente în care îmi doresc să stau singură acasă și să nu fac nimic. Sunt multe lucruri pe care multe persoane nu le știu și nu ar trebui să le știe. Ceea ce vrem să le transmitem oamenilor este o energie bună și o stare de bine și atâta timp când ceva nu merge bine noi nu încercăm să le transmitem mai mult decât prin muzică. Am avut vacanțe în doi în ultima vreme, nu trebuie să le plănuim, sunt spontane. Suntem bine!”, a mărturisit Jo, în exclusivitate la Antena Stars.

Jo și Juno, dragoste cu năbădăi

Jo și Juno formează un cuplu de aproximativ cinci ani, iar de-a lungul timpului au avut parte de multe despărțiri și împăcări. Chiar dacă dragostea lor a fost una cu năbădăi se pare că acum cei doi sunt mai fericiți ca niciodată, lucru pe care l-a afirmat și artista. În trecut, Jo a povestit în cadrul unui podcast, în timp ceea și Juno erau despărțiți, cât de mult înseamnă artistul pentru ea.

„Nu cred că o să mai am o iubire atât de intensă cum am avut-o cu Juno. Nu știu dacă o să mai iubesc vreodată așa. L-am iubit și îl iubesc foarte tare. Juno o să rămână pentru totdeauna unul dintre oamenii la care o să țin cel mai mult.”, a declarant Jo în trecut.