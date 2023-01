Jo și Juno s-au împăcat?! Detaliul care nu a putut fi trecut cu vederea de fani

In articol:

Jo și Juno sunt doi dintre cei mai iubiți artiști de la noi din țară, iar de când au apărut în lumina reflectoarelor, tinerii au reușit să adune de partea lor o mulțime de fani, care le stau alături la orice pas.

Cei doi cântăreți au avut o relație de lungă durată, cu suișuri și coborâșuri, iar vestea că și-au spus ”Adio” definitv a picat ca un trăsnet pentru fanii cuplului.

Ei bine, însă, ultimele postări de pe paginile de socializare ale celor doi artiști au ridicat numeroase semne de întrebare în rândul admiratorilor, căci atât Jo, cât și Juno s-au pozat chiar din Londra, în aceeași perioadă.

Cu toate acestea, de precizat este că, până acum niciunul dintre cei doi tineri nu a făcut un anunț oficial privind o posibilă împăcare.

Juno, reacție neașteptată după ce a văzut-o pe Jo cu un alt bărbat

La scurt timp după despărțirea de Jo, Juno a fost invitat în cadrul emisiunii ”Duet”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Alexandra Ungureanu, acolo unde a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa.

În cadrul emisiunii online, Juno a povestit un episod când și-a văzut fosta parteneră la brațul unui alt bărbat și a avut o reacție ce l-a surprins până ce și pe el.

"Suntem bine acum, suntem colegi. Mi se pare că aici trebuie să ajungem. S-a întâmplat ca vara asta să o văd cu un tip. Prima oară când am văzut-o cu cineva, recunosc că am plecat. După aia am văzut că a plecat cu el în vacanță, după mine...glumesc. Am discutat cu ea glumele astea. Fiecare ne-am văzut de treaba noastră, cred că era cel mai sănătos punct, la fel cum era la fel de sănătos să rămânem în nebuniile noastre, cum am auzit că a povestit la toată industria. Am știut noi de ce, a făcut sens de ce. În sufletele noastre, știm noi mai bine ce am ales.(...) Eu nu sunt cu nimeni, nu am fost cu nimeni toată vara. Vara asta mi-am promis că nu mă îndrăgostesc.", a declarat Juno.