Jocurile de noroc i-au distrus viaţa unui fotbalist român: "Am pierdut tot". A ajuns să facă videochat din cauza dependenţei

In articol:

A fost unul dintre cei mai promiţători atacanţi români din generaţia sa, dar şi-a distrus cariera înainte ca aceasta să înceapă cu adevărat. Ionuţ Andrei Mihai, acum în vârstă de 34 de ani, a avut curajul să vorbească public despre dependenţa care i-a răpit totul, cariera, familia şi tinereţea.

Povestea lui Ionuţ Andrei Mihai, speranţa pierdută în sălile de jocuri de noroc

Jocurile de noroc erau centrul universului său, dar a reuşit în cele din urmă să scape de acest "drog".

Ionuţ Andrei Mihai nici nu împlinise 18 ani, dar rupea plasele în Liga 3, iar golurile sale au atras atenţia mai multor cluburi importante din România. Fostul atacant s-a transferat la Ceahlăul Piatra Neamţ, echipă alături de care a reuşit să promoveze în Liga 1. Însă în loc să se concentreze pe carieră, Ionuţ a fost atras de mirajul banilor făcuţi uşor. A devenit dependent de jocuri de noroc şi nu a reuşit să se oprească, până când nu şi-a ruinat cariera şi aproape că şi-a distrus viaţa.

Ionuţ Andrei Mihai [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Mioara Roman, în scaun cu rotile la centrul de recuperare! Mama Oanei Roman a slăbit drastic- kfetele.ro

Citeste si: Poliţiştii vor ieşi la pensie la 65 de ani. Val de demisii şi dosare de pensionare la IPJ- bzi.ro

Acum, fostul atacant care a evoluat pentru CS Alexandria, CS Predeal, Inter Gaz, Ceahlăul, CS Snagov şi CS Buftea este abstinent de o bună perioadă de timp. Duce o viaţă normală în prezent, însă a trecut însă prin momente de coşmar, peste care nu a putut trece decât după ce s-a internat într-o clinică.

"Am pierdut absolut tot, locuri de muncă, familie. Inițial, am cerut ajutor familiei. După mult timp de căutări, au găsit un centru de recuperare la Bacău și recomand tuturor celor care sunt în pragul disperării să ceară ajutor acolo", a declarat Ionuţ Andrei Mihai la Realitatea TV.

A făcut videochat pentru a-şi întreţine dependenţa

Absolut toată lumea auzise de problemele pe care le are cu jocurile de noroc şi nicio echipă nu îl mai dorea pe Ionuţ Mihai. Fostul fotbalist a fost nevoit să îşi agaţe ghetele în cui şi să îşi găsească un loc de muncă. Însă banii pe care îi producea era insuficienţi pentru a-şi întreţine dependenţa de jocurile de noroc.

"Se auzise că făcusem ceva rău la Ceahlăul și toți se fereau de mine. Am mai jucat la Buftea și din nou la Snagov și m-am lăsat. În 2015, am vrut să revin, am dat probe la Rapid și FC Argeș, dar nu s-a materializat nimic. Așa că am ales să plec să lucrez in Anglia, dar munca era grea și prost plătită, iar eu aveam nevoie de mulți bani pentru a-mi întreține dependența deja instalată de jocuri de noroc.

M-am întors în România și am întrat în lumea videochat-ului și a banilor nemunciți. Câștigam mai bine decât din fotbal, dar în loc să fiu în direct la televizor o dată pe săptămână, eram live în fiecare zi pe un ecran mai mic", a declarat Ionuţ Andrei Mihai la Digi Sport.