Jocurile Olimpice nu sunt pentru branduri! Ce a pațit o sportivă în China pentru că a făcut reclamă unei celebre casă de modă?

In articol:

Marino n-a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări nefericite sau a vreunui rezultat pozitiv la testul COVID-19, ci din cauza echipamentului pe care l-a folosit, care i-a nemulțumit pe oficialii Jocurilor Olimpice.

Medalia de argint a venit la pachet cu reclama

Comitetul Olimpic Internațional (CIO) are reguli foarte stricte atunci când vine vorba despre afișarea sponsorilor pe echipamentele sportivilor. Așa că, atunci când Julia Marino a câștigat argintul în proba feminină de snowboard slopestyle cu o placă pe care scria mare „Prada”, șefii CIO au fost foarte nemulțumiți.

Prada nu este unul dintre sponsorii oficiali ai Jocurilor Olimpice și nici nu este considerat un brand sportiv get beget. Conducerea CIO i-a transmis Juliei Marino să acopere brand-ul de modă cu bandă adezivă sau marker în timpul competițiilor, dar sportiva, în vârstă de 24 de ani, a refuzat pe motiv că îi va sabota alunecarea.

Citeste si: Pensie de 5.200 de euro/luna. Asta este suma pe care o primește lunar nevasta lui..- bzi.ro

„Am sărit de probă, ca să văd cum se va simți spatele după ce am luat o trântă zilele trecut la antrenament. După ce baza plăcii a fost modificată, n-am avut viteză pentru săritură și n-am putut s-o repet de mai multe ori. Mă simțeam terminată din punct de vedere fizic și psihic din cauză că-mi distrăgea atenția și din cauza trântei pe care am luat-o”, a scris Julia Marino pe pagina ei de Instagram.

Citeste si: Care este cea mai mică țară care participă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing 2022

Julia Marino: „Starea mea de sănătate nu pare să fi fost o prioritate pentru CIO.”

Sportiva s-a supus inițial cerințelor CIO, dar nu s-a simțit sigură pe placa ei la antrenamente, așa că a fost nevoită să se retragă din proba de snowboard Big Air.

Pentru Marino și echipa Statelor Unite a însemnat o mare dezamăgire, mai ales după ce i s-a permis să folosească aceeași placă pentru a câștiga o medalie de argint la Jocurile Olimpice.

Într-o scrisoare obținută de publicația Front Office Sports, Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite i-a transmis CIO că Marino avea tot dreptul să concureze, la fel cum o fac și sportivii care au plăci sponsorizate de alte branduri consacrate.

„Eram super entuziasmată după ce am reușit la slope, proba mea de bază, și am decis să nu risc o accidentare, chiar dacă nu a părut să fie o prioritate de top pentru CIO”, a mai spus Julia Marino în postarea sa de pe Instagram.