Jojo şi Paul Ipate au plecat în vacanţă în Dubai, acum câteva zile. Cei doi actori, care au fost protagonişti ai show-ului din Asia, au decis să îi ia şi pe cei doi copii, mai ales că mama lor le-a simţit lipsa în ultima perioadă, când a fost plecată în mai multe turnee cu trupa de teatru. (vezi anunţul cutremurător făcut de Jojo)

Citeste si: Un cameraman de la show-ul din Asia rupe tăcerea! Ce se întâmpla când nu mai filmau: „Îi bănuiau a fi teroriști”

Citeste si: Jojo trece prin clipe cumplite: „O să vă povestesc la un moment dat...”

„De fiecare data cand plec ii iau pe ei peste tot in inima mea! Mi s-a facut tare dor de familia mea acum in turneu, pentru ca au trecut cateva zile de cand nu le-am mai simtit imbratisarile. Abia astept sa petrecem cateva zile relaxante impreuna dupa ce ma intorc acasa. Avem in plan o iesire in patru pe care o astept cu inima plina de bucurie. In orice caz, dorul amplifica frumos sentimentul de iubire, asa ca il las sa ma inunde in fiecare secunda.”, a postat Jojo.

Jojo şi Paul Ipate au plecat în vacanţă în Dubai. Blonda i-a simţit lipsa soţului ei

Jojo şi Paul Ipate s-au pozat în timpul unei cine romantice, la mall-ul din Dubai, iar mama şi copiii au apărut într-un cadru în care, pe fundal, se poate observa Burj El Arab. Vacanţa în Dubai vine după o perioadă în care s-a speculat, în presă, despre o posibilă despărţire a lor, cauzată de faptul că au programe separate.

, a explicat Jojo.