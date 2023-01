Jorge a recunoscut public motivul pentru care și-a înșelat soția! Face terapie acum: „De la el am luat exemplul. Măcar eu am recunoscut”

In articol:

Jorge este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști de la noi din țară. Cântărețul se poate lăuda cu o carieră de succes la care a munci din greu ani la rând, dar și cu o familie minunată.

Jorge, motivul pentru care a fost infidel în trecut

Vedeta se bucură de una dintre cele mai longevive relații din showbiz-ul românesc, fiind căsătorit cu partenera sa de viață din anul 2013. Deși trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste cu Ramona, Jorge a călcat strâmb în fața soției, însă și-a asumat acest lucru public.

Jorge trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ramona, cea care i-a dăruit un băiețel, pe nume David. Vedeta are 3 copii, pe Ilinca, în vârstă de 16 ani, fiind fiica soției sale, pe Karina, în vârstă de 8 ani, din căsătoria anterioară și pe micuțul David, băiețelul lui și al Ramonei, actuala soție. Jorge este un tată desăvârșit și un familist convins.

Vedeta, deși a călcat strâmb în fața soției sale, a recunoscut public acest lucru și a căutat să fie iertat pentru a repara greșeala din căsnicia sa.

Artistul susține că nu a fost de vină soția sa, care este perfectă, ci singurul vinovat a fost el. Mai mult decât atât, Jorge a mărturisit că au încercat să rezolve unele probleme din relația cu soția prin terapia de cuplu și recomandă vizitele la psiholog chiar și copiilor săi, întrucât pentru el a devenit parte din rutină.

„ Sunt un tip asumat. Măcar eu am recunoscut. Și am făcut-o public, după ani. Nu spun că toți bărbații sunt la fel, pentru că eu cunosc cel mai fidel bărbat ever și de la el am luat exemplul. Dacă vreo doamnă care trece prin asta citește acum, să știi, draga mea, că tu ești perfectă. Bărbatul nu înșală pentru că iubita sau soția nu se ridică la falsele standarde ale lui.

Problema este la el. El are o nesiguranță sau caută succesul și îl confundă cu succesul la femei, sau să fie iubit de cât mai multe pentru că el nu se iubește pe el. Mulți m-au judecat, când am recunoscut public, însă pe mine nu mă interesează părerea celorlalți. Dacă mi-a afectat cu ceva cursul în carieră, nu-mi pasă. Eu vreau să fiu sincer cu mine și mă dezvolt. Nu sunt perfect. Încă lucrez și încă fac terapie pe diverse teme. Terapia face parte din viața mea și îi îndrum și pe copiii mei să aibă ședințe la psiholog sau life coach.”, a mărturisit Jorge, pentru viva.ro.

Jorge, Ramona și băiețelul lor, David [Sursa foto: Instagram]

Jorge, secretul unei căsnicii longevive

Jorge și Ramona formează un cuplu de mai bine de 10 ani, astfel că au învățat să dea la o parte orgoliile și certurile neconstructive și să se concentreze pe pozitivism, pe ceea ce pot construi împreună. Artistul este recunoscător că o are pe soția sa în viața lui și este fericit că formează o familie alături de ea.

„ Ne concentrăm pe pozitiv și evoluție. Sunt recunoscător pentru multe. Ar fi o listă lungă. Că este o femeie atât de blândă și o soție și mamă iubitoare. Că am trecut prin apă și foc împreună. Că l-a adus pe David pe lume, deși era un risc major. Că va fi și mamă, și tată în perioada cât sunt plecat.”, a mai spus artistul.

Jorge și Ramona, soția sa [Sursa foto: Instagram]