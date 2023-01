Jorge rupe tăcerea despre divorțul de Alina Laufer! A dezvăluit motivele separării: „Era destul de greu”

In articol:

Jorge se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Deși este destul de dezinvolt și împărtășește cu admiratorii aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, puțini dintre ei știu care sunt motivele pentru care Jorge și Alina Laufer au ajuns la divorț,

după doar 5 ani de căsnicie.

Sincer din fire, Jorge a vorbit abia recent despre acest subiect, cu lux de amănunte, explicând concret care au fost motivele care au condus la separare.

Jorge, mai ușor, să nu te îneci! Artistului i-a fost foame, nu glumă! Paparazzi WOWbiz l-au surprins când înfuleca pe nesăturate| EXCLUSIV

„N-a funcționat. O relație, o familie trebuie să fie soț, soție, și părinții, doar până în momentul în care soțul și soția au un copil. În momentul în care soțul și soția au un copil, nu mai poți să stai cu bunicii în casă. Chiar dacă sunt în aceeași curte, nu mai poți. Adică e o chestie de energie a familiei, mai ales dacă poți, de ce să nu stai singur. Stăteam și cu părinții ei și era destul de greu la un moment dat. Îmi doream să fim doar noi și copilul”, a declarat Jorge.

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

Jorge susține că nu avea parte de susținere

De asemenea, Jorge a mai spus că nu avea parte de susținere în căsnicie, dat fiind faptul că el își dorea să facă muzică, în timp ce socrii săi îi ziceau mai mereu să-și găsească o meserie serioasă și de viitor.

Citește și: Jorge, din nou printre studenți, la facultate. Nimeni nu se aștepta să facă acest pas, la 40 de ani: „Sunt foarte mândru”

La un moment dat, Jorge nu a mai rezistat, așa că și-a făcut bagajele și a plecat. De precizat este că artistul nu locuia doar cu soția lui de la momentul respectiv, Alina, și cu fiica lor, Carina, ci și cu părinții fostei partenere.

„ Nu aveam deloc susținere pe partea artistică, mereu îmi spuneau: ‘Fă și tu ceva serios!’ Îmi cer scuze că spun asta, îi respect foarte mult și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, dar ăsta-i adevărul.

Dar la un moment dat, poate și din dorința mea de a fi pe picioarele mele și de a nu mai sta așa, în același papuc, mi-am dorit să plec. Și dacă Alina n-a vrut să vină cu mine, eu am plecat, pur și simplu. Am plecat de acasă, mi-am luat un geamantan, am pupat-o pe Carina (n.r. fiica lui Jorge și a Alinei).

Eu am știut că în casa aia nu o să mă mai întorc niciodată. I-am spus că plec la mama în Constanța și acolo am rămas. Ea mă ducea mereu cu zăhărelul că o să ne mutăm, căutam, culmea, am căutat și în complexul în care stau acum. Așa a fost atunci”, a mai spus Jorge.