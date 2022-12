Jorge, după aproape 10 ani de căsnicie cu Ramona Prodea: „Nu am fost la un pas, noi chiar ne-am despărțit”. Cum au reușit să își salveze relația?

In articol:

Jorge sau George Papagheorghe așa cum este trecut în buletin, face parte din cele mai apreciate vedete din țara noastră. Acesta are o relație foarte strânsă cu fanii săi și îi ține la curent cu fiecare lucru pe care îl face și cu fiecare moment important din viața sa.

Jorge a ajuns la psiholog pentru a-și salva căsnicia

Jorge si soția sa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani de zile. Jorge este tatăl a trei copii foarte frumoși, cu care se mândrește de câte ori are ocazia. Cei doi părinți se iubesc foarte mult și sunt foarte fericiți împreună, însă nu tot timpul căsnicia celor doi a fost roz, a existat un moment în care relația lor a ajuns într-un punct critic. Pentru a-și salva căsnicia, artistul a apelat la ajutorul unui psiholog.

„Nu am fost la un pas de despărțire, noi chiar ne-am despărțit de câteva ori. Am ajuns la consiliere, am ajuns la psiholog și separat și împreună. Da, și e normal să facem asta, chiar și după am mai fost și recent am fost, lucrăm în continuare, amândoi avem psiholog pentru că vrem să devenim mai buni”, a mărturisit artistul pentru Impact.

Problema cu care Jorge s-a confruntat în urmă cu câțiva ani

O altă problemă cu care vedeta s-a confruntat acum în urmă cu câțiva ani și pentru care a apelat la specialiști a fost cea a banilor. Artistul cheltuia absolut tot ce câștiga pe lucruri inutile și nu știa cum să rezolve acest lucru. Datorită psihologului, solistul a înțeles mult mai bine puterea banului, iar acum nu se mai pune problema de cheltuieli inutile.

„Am avut o problemă, oricât de mult aș fi încasat, cheltuiam tot. Aveam o relație diferită cu banii, ciudată, pe care am și lucrat-o la o constelație, am făcut special pentru treaba asta, de ce nu pot să țin banii care vin la mine. Nu știam cum să fac ca să îi înmulțesc, ca să fie din ce în ce mai mulți și să rămână la mine. Și am lucrat câteva ore pe tema asta, câteva sesiuni și, da, am înțeles energia banilor, am înțeles cum să mă comport cu ei. Noi venim și cu bagaje din trecut și cu tot felul de limitări din partea celorlalți sau a familiei. Uneori nu putem să înțelegem de ce facem anumite lucruri, de ce acționăm într-un anumit fel. Relația asta cu banii am observat-o că este destul de mare la foarte multă lume în România. Deci e important să avem o relație bună cu banii. Schimbarea s-a întâmplat acum vreo 6 ani”, a mai adăugat vedeta.