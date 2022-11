Jorge a dat-o în bară! Polițiștii l-au lăsat fără mașină pe artist, după ce l-au prins pe picior greșit în trafic: „Am înjurat în toate limbile”

In articol:

În general, Jorge este una dintre vedetele care nu au probleme cu legea. Iată însă că și artistul o dă uneori în bară, așa cum s-a întâmplat și cu câteva zile în urmă.

Artistul a fost prins pe picior greșit de către oamenii legii de la Rutieră, care l-au lăsat pieton pentru câteva zile după ce l-au oprit în trafic.

Vedeta a avut parte de câteva zile extrem de neplăcute, după o întâlnire cu agenții de poliție. [Sursa foto: Instagram]

Jorge a fost nevoit să călătorească cu trenul

Jorge a avut parte de o pățanie fără precedent în trafic. Artistul a fost oprit pe drum de către agenții de poliție în timp ce mergea la unchiul soției sale, Ramona Podea.

Când i-au cerut actele, oamenii legii au constatat că artistul nu avea RCA, așa că au decis să-l sancționeze pe cântăreț. Astfel, Jorge s-a ales cu plăcuțele de înmatriculare suspendate. Prin urmare, vedeta nu a putut să folosească mașina pentru câteva zile.

Artistul a împărtășit pățania cu urmăritorii acestuia, unde le-a arătat tuturor că a călătorit cu trenul până la Mangalia, în lipsa vehiculului personal, pentru a-l ridica din fața secției de Poliție din localitate.

Vedeta a reușit să obțină alte plăcuțe așa că acum poate conduce din nou, însă cu siguranță nu va uita prea curând această experiență neplăcută.

„Să vă spun de ce am mers cu trenul. Am găsit mașina perfect, în fața Poliției, aici în Mangalia. Cert este că am venit cu mașina să îl luăm pe unchiul soției mele din Mangalia și nu aveam RCA, dar nu știam că nu aveam RCA și de o săptămână stă mașina în fața Poliției, pentru că mi-au luat plăcuțele. Evident, Poliția Română își face datoria și noi am înjurat în toate limbile, dar, cert este că am luat plăcuțele și am venit să iau mașina(...) Am făcut acesta story pentru că mulți m-au întrebat”, a povestit Jorge, pe Instagram.