Cine este Jorge? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Vezi care este numele real al artistului

In articol:

Biografie Jorge. Vârstă, studii, carieră, familie. Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, se numără printre cei mai cunoscuți oameni de televiziune.

Biografie Jorge

Jorge, pe numele real George Papagheorghe, s-a născut pe 22 iunie 982 în Constanța și este zodia Rac.

A copilărit pe malurile mării, iar studiile le-a făcut în Capitală, la Academia de Studii Economice din București, specializarea Managementul Afacerii.

Numărându-se printre cei mai iubiți oameni de televiziune, Jorge nu este cunoscut doar în lumea TV, ci a fost implicat și în foarte multe proiecte muzicale și de dans.

Jorge, despre relația cu tatăl său

Într-un interviu pentru viva.ro, Jorge și-a făcut curaj să dezvăluie ce fel de relație avea cu tatăl său în copilărie. Celebrul cântăreț a mărturisit că legătura dintre el și părintele său nu era deloc una plină de iubire și înțelegere.

„Avea stilul ăsta să mă țină la respect, eu nu știu ce a fost în sufletul lui. Relația cu taică-miu a fost plină de scandaluri, bătăi și exigențe, dar foarte mișto pe toate părțile când venea vorba de vacanțe, tabere. Odată am prins așa curaj să cert cu el, pentru că eram mare, mi-a dat un pumn de m-a dărâmat.

Citeste si: “Atâtea glume proaste.” Oana Roman, mesaj dur în mediul online, de ziua ei onomastică- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Citește și: Jorge, mai ușor, să nu te îneci! Artistului i-a fost foame, nu glumă! Paparazzi WOWbiz l-au surprins când înfuleca pe nesăturate| EXCLUSIV

Mi-a spus o singură dată că mă iubește, când am fost la Pop Stars în 2003. Eu dacă văd un copil lovit, eu om la 40 de ani plâng, eu când mă gândesc să lovești un copil, este cel mai urât lucru pe care poți să-l faci. Ce putere are acel copil să-ți răspundă. Am lucrat mult timp la terapie în privința relației cu tata și mama’, a dezvăluit Jorge, potrivit viva.ro.

Cine este soția lui Jorge

Jorge și soția sa, Ramona Prodea, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Cei doi sunt căsătoriți de aproape un deceniu și se iubesc la fel ca în prima zi, în ciuda diferenței de vârstă de 10 ani dintre ei. Cei doi s-au cunoscut când artistul era căsătorit cu Alina Laufer, la o piesă de teatru pentru copii.

„Ea m-a cunoscut pe mine la teatru, ea a venit la repetiție pentru că Ilinca (n.r. fata ei dintr-o relație anterioară), juca și ea la Romeo și Julieta pentru copii. Ea era acolo de fiecare dată când noi repetam, Ramona. Dar noi nu aveam nicio treabă, nu ne gândeam că o să ajungem la asta. Noi și când ne-am întâlnit ne-a făcut cunoștință o prietenă comună.

După nu știu cât timp iar ne-am văzut, eu lucram într-un bussines. (…) Abia atunci a cunoscut-o și Alina pe Ramona, când făceam afacerile, făceam și întâlnirile. (…) Apoi eu eram fericit că eram singur. Eu nu mai voiam relație, eu am zis că nu mă însor niciodată.”, a povestit Jorge.

Citește și: Jorge, după aproape 10 ani de căsnicie cu Ramona Prodea: „Nu am fost la un pas, noi chiar ne-am despărțit”. Cum au reușit să își salveze relația?

Jorge a mărturisit că soția lui i-a fost aproape în cele mai grele momente, chiar și atunci când nu mai avea niciun ban. Femeia l-a ajutat să se pună din nou pe picioare după divorțul de fosta soție.

"Ea m-a ajutat atunci pentru că eu nu mai aveam acces la nimic, la firma mea, la conturile mele, și ea m-a ajutat atunci să trec de hopul ăsta până când eu mi-am făcut altă firmă, mi-am încasat pe firma mea. Se zicea atunci că mi-a luat mașină ea, că m-am dus după bani, dar asta s-a întâmplat. Am făcut un leasing pe firma ei ca să am cu ce să mă mișc și plăteam. Divorțul meu a însemnat blocaj financiar, dar eu aveam proiecte pe TV. Eu am plâns 2 luni în casă, nu mai aveam niciun ban, nu mai aveam nimic. Singurii bani de care dispuneam erau într-un cont pe care mi-l lăsase tata, erau 2.000 de dolari.”, a mai spus Jorge.

Biografie Jorge. Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

sursă: viva.ro