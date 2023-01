Judecătorii au decis în cazul lui Cristian Cioacă: Rămâne după gratii! Avocata Elodiei Ghinescu spune ce pârghii mai are să scape de închisoare | EXCLUSIV

In articol:

Luni dimineața, magistrații de la Pitești au decis în cazul lui Cristian Cioacă.

Fostul polițist solicitase eliberarea condiționată, după ce a efectuat jumătate din pedeapsa de închisoare cu executare. Judecătorii au respins cererea formulată de Cristian Cioacă.

Cristian Cioacă le-a cerut judecătorilor eliberarea condiționată. Fostul polițist a condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare, pentru uciderea Elodiei. Bărbatul a ispășit trei sferturi din pedeapsă, astfel că a formulat cererea pentru eliberarea condiționată.

Procedura a fost înaintată prima dată la Penitenciarul Mioveni, unde comisia i-a dat o prelungire de 4 luni. În cursul zilei de 23 ianuarie, Cristian Cioacă a ajuns în fața judecătorilor de la Pitești, care au luat o decizie în cazul său.

Magistrații au decis în cazul eliberării condiționate pentru Cristian Cioacă

În cursul dimineții de luni, Cristian Cioacă a ajuns la Judecătoria Pitești, procesul său fiind planificat în jurul orei 09.00. Fostul polițist a ispășit 3 sferturi din pedeapsă și a fost adus în fața judecătorilor, aceștia hotărând dacă va rămâne sau nu în închisoare.

Astfel, după ședința de luni, magistrații au decis ca fostul polițist să rămână în continuare după gratii. "Solutia pe scurt: Respinge cererea de liberare condiţionată formulată de petentul condamnat CCC, CNP..., în prezent de?inut la Penitenciarul Mioveni, ca neîntemeiată. În temeiul art. 587 alin. (2) C. proc. pen. menţine termenul stabilit de Comisia pentru liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Mioveni după expirarea căruia propunerea sau cererea de liberare condiţionată va putea fi reînnoită, respectiv 10.05.2023. În baza art. 275 alin. (2) C. pr. pen. obligă petentul la plata sumei de 100 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată către stat. În temeiul art. 275 alin. (6) C. pr. pen. onorariul parţial al apărătorului din oficiu în cuantum de 170 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de a formula contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 23.01.2023", se arată în soluția instanței.

Decizia în cazul lui Cristian Cioacă [Sursa foto: Portaljust]

Ce șanse mai are Cioacă să scape de închisoare

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocata Crina Radu, cea care a reprezentat familia Elodiei Ghinescu în acest caz și au aflat ce mijloace mai poate folosi Cristian Cioacă pentru a ieși din închisoare.

"Dacă instanța îi respinge cererea, el poate formula contestație și se va judeca apoi la Tribunalul Pitețti. Deci va mai fi o instanță care să poată decide", a explicat avocata Crina Radu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cristian Cioacă a cerut eliberarea condiționată

Cristian Cioacă a fost condamnat, în 2014, la 15 ani și 8 luni de închisoare, fiind găsit vinovat pentru uciderea Elodiei. Pentru a putea beneficia de eliberarea condiționată, bărbatul trebuie să efectueze trei sferturi din pedeapsă, mai exact 4.566 de zile.

Cioacă se află după gratii de 3.130 de zile, încă a mai câștigat 685 de zile în penitenciar. Astăzi, magistrații puteau menține decizia penitenciarului de a amâna eliberarea condiționată sau puteau veni cu an alt verdict în cazul fostului polițist.

Reamintim că el a fost găsit vinovat pentru uciderea Elodiei Ghinescu. Cadavrul avocatei din Brașov nu a fost niciodată găsit.

Cristian Cioacă [Sursa foto: MediaFax Foto]

Ce spune avocata familiei Ghinescu despre eliberarea lui Cristian Cioacă

Crina Radu, avocata familiei Ghinescu a vorbit recent cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre eliberarea condiționată e lui Cristian Cioacă. Acesta susține că instanța trebuie să ia în calcul toate lucrurile făcute de Cristian Cioacă în decursul procesului, atunci când se pronunță cu privire la eliberarea condiționată.

"Faptul că și-a omorât soția, pe mama copilului lui, a dat publicității conținutul informațiilor de pe emailul Elodiei – toate aceste aspecte sunt de natură de a agrava situația și nu pot fi considerate circumstanțe atenuante.

Prin urmare, eu spun că nu ar trebui să fie eliberat condiționat, ci ar trebui să execute întreaga pedeapsă. Instanța trebuie să aibă în vedere aceste aspecte și nu faptul că a avut un comportament normal și a lucrat în timpul executării pedepsei. Ar trebui să execute întreaga pedeapsă și nu ar trebui să beneficieze de eliberarea condiționată înainte de termen", ne-a declarat Crina Radu, în exclusivitate.

