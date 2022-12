Elodia îi apare și acum în vise mamei sale, după 15 ani de la dispariție! Ce mesaj ar fi încercat să îi transmită: „Mi-a spus să vin cu ea pe o alee”

In articol:

La 15 ani de la dispariția avocatei Elodia Ghinescu, mama sa este încă răpusă de durere și își dorește să afle ce s-a întâmplat cu fiica sa.

Emilia Ghinescu nu are parte de liniște nici în timpul somnului, pentru că își visează constant fiica.

Mama Elodiei încă suferă cumplit din cauza dispariției fiicei sale. [Sursa foto: Captură foto]

Emilia Ghinescu primește semne de la Elodia

De când fiica ei a dispărut fără urmă, Emilia Ghinescu nu mai are pace. Femeia își dorește să afle ce s-a întâmplat cu adevărat cu Elodia.

Până la acel moment însă, mama avocatei spune că primește anumite semne de la fiica sa, în momentele în care o visează pe aceasta.

„Nu o visez chiar tot timpul, dar o visez. Ultima data îmi amintesc ca am visat-o și eram împreună și mi-a zis să mergem la București. M-am dus cu dânsa și m-a lăsat într-un parc după care a dispărut. S-a întors noaptea la mine și din cauza întunericului nu o mai vedeam. Îi auzeam doar vocea când s-a întors. Țin minte că mi-a spus să vin cu ea pe o alee unde s-a deschis dintr-o dată o poartă care era plină de pomi. Am încercat sa iau un măr din copac însă eu nu am ajuns. Ea da. Și atunci m-am trezit. Ma gândesc că acolo era Raiul”, a declarat Emilia Ghinescu, pentru Click!

În acest moment, singurul suspect în cazul Elodiei Ghinescu este cel care i-a fost partener de viață, Cristian Cioacă, cel care este și tatăl fiului ei.

Inițial, fostul polițist a fost condamnat la 22 de ani de închisoare, însă ulterior pedeapsa acestuia a fost stabilită la 15 ani în spatele gratiilor.

„Nu mă mai interesează de el (n.r – Cristian Cioacă)! Nu m-am resemnat cu situația că fiica mea nu mai este lângă mine. Pentru mine acest om este o nulitate. Este un criminal. Am rămas șocată când i s-a schimbat sentința criminalului. La începutul procesului i-au fost dați aproape 23 de ani de închisoare și acum are cu totul altceva. Am înțeles că o judecătoare de acolo i-a fost colegă de clasă în perioada de studii I – VIII și i-a schimbat încadrarea.”, a mai spus Emilia Ghinescu, pentru sursa citată.