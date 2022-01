Jurgen Klopp a devenit viral pe internet după cel mai recent meci de campionat al lui Liverpool! Ce gest a făcut managerul „cormoranilor” pentru fanii care l-au salutat?

In articol:

Odată cu victoria cu 3-1 a lui Liverpool și egalul făcut de liderul campionatului, Manchester City, 1-1 la Southampton, trupa lui Klopp s-a apropiat la 9 puncte de primul loc al clasamentului, cu un meci mai puțin jucat.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game 😂😂 pic.twitter.com/5v0C8WiEx3