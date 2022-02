Jurnalist de la New York Times, lăsat fără cuvinte de Gigi Becali! Ce a putut declara: „Sunt cel mai bogat din lume!”

In articol:

Gigi Becali se numără printre românii pentru care banii nu sunt o problemă, tocmai de aceea este cunoscut, pe lângă cariera pe care o are în lumea fotbalului, și pentru gesturile de caritate pe care le face.

Veniturile sale vin atât din fotbal, cât și din alte afaceri, iar multe milioane de euro s-au dus pe un alt continent.

Latifundiarul din Pipera a trimis bani, medicamente, mâncare și muncitori în Africa, acolo unde și-a construit și o biserică. Becali este cunoscut pentru latura sa profund-credincioasă, de care este foarte preocupat, tocmai de aceea nu este exclus ca în următorii ani să se retragă în Rwanda sau Burundi, acolo unde a făcut deja numai fapte bune.

Gigi Becali: ”Sunt cel mai bogat din lume”

Însă până atunci, Gigi Becali spune că a ajuns să aibă o mentalitate prin care a reușit să lase fără cuvinte un jurnalist de la New York Tims.

Mai exact, în discuția avută cu omul de presă, finanțatorul FCSB a vorbit despre noua sa viziune asupra vieții, care s-a schimbat radical în raport cu credința sa și dorința de a fi un creștin fără de păcat, altfel privind acum ceea ce înseamnă averea unui om.

Dacă ani la rând, Gigi Becali era în prim-plan atunci când făcea vreo declarație, multe dintre ele fiind extrem de controversate, acum afaceristul se gândește doar la modul în care va arăta viața sa după moarte.

Afaceristul nu-și mai dorește să strângă avere, ci să trăiască de aici încolo, până la moarte, în liniște și pace sufletească, făcând necontenit fapte bune, acestea fiind și lucrurile care îi aduc mântuire.

„Am început în fiecare zi să mă gândesc la moarte, când fac vreo afacere sau ceva. Mă întreb la ce mai am nevoie de alţi bani, nu-mi ajung ăştia? Şi uite aşa stă mintea mea liniştită şi nu se mai gândeşte, trufia minţii. Dacă vrei lângă Hristos, acolo, trebuie să uiţi de toate cele lumeşti. Când sunt pe punctul de a face vreun păcat, mă întreb imediat cum e să fiu mort, în coşciug. Tot ce nu rămâne e slăvă deşartă.

Am dat un interviu la New York Times şi am declarat că sunt cel mai bogat din lume. Păi, cum? S-au mirat ei... Păi, eu nu mai am nevoie de nimic. Când faci fapta bună, intervine bucuria bucuriilor, fericirea ”, a declarat Gigi Becali, la un post TV.

