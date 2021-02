Kanal D, lider absolut de audiență cu “Survivor România”; stația și-a adjudecat peste un sfert din cota de piață la nivel national

In articol:

Ediția de aseară a reality-ului fenomen “Survivor România” a poziționat Kanal D pe primul loc în topul televiziunilor, pe toate categoriile de public monitorizate. Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a fost lider absolut de audiență, detașat față de posturile concurente.

Ediția de aseară “Survivor România”, în care s-a disputat jocul de recompensă, a fost urmărit de peste două milioane (2.043.000) de telespectatori din întreaga țară, în fiecare minut al difuzării. Minutul de maximă audiență, atins la 22:23, a adunat în fața micilor ecrane, la Kanal D, 2.629.000 de fani ai emisiunii.

Joi, în intervalul orar 19:59 – 24:02, Kanal D s-a plasat pe primul loc, înregistrând 11,6% rating și 26,1% cota de piață, pe targetul Național, 10,0% rating și 23,3% cota de piață, pe tagetul All Urban, și 9,2% rating și 25,8% cota de piață, pe targetul Comercial.

Aseară, la “Survivor România” s-a disputat jocul pentru recompensă, premiul pus în joc – o porție de paste cu sos pentru fiecare concurent al echipei câștigătoare. Bătălia sportivă de aseară între Faimoși și Războinici a fost una extrem de strânsă, cu răsturnări inedite de situații, adrenalină la maximum și determinare extraordinară din partea concurenților, totul pentru miza uriașă pusă la bătaie în jocul pentru recompensă.

Confruntarea s-a încheiat cu victoria Războinicilor, cu scorul de 10 la 8, punctul decisiv fiind adus de Starlin, în duelul cu Moroșanu Cătălin.

În această seară, se va disputa primul joc de imunitate al săptămânii, cele două echipe se vor confruntă pentru protecția în față eliminării. Mai mult, tot în această seară, Daniel Pavel va face un anunț surprinzător pentru Faimoși și Războinici, în Consiliu; pentru unul dintre concurenți drumul lui la Survivor România se va opri.

Andreea Antonescu s-a alăturat Faimosilor, iar la Războinici au venit 3 noi concurenți – Szidonia, Romina și Marius

Andreea Antonescu este cunoscută publicului din România că una dintre cele mai de succes cântărețe, intrarea în lumea muzicii a avut loc la o vârstă fragedă, la șase ani, odată cu participarea ei la diverse concursuri și

festivaluri de muzică. Alături de Andreea Bălan a lansat trupa “Andre”, care a devenit foarte rapid un adevărat fenomen muzical. Proiectul „Andre” s-a dovedit, pentru mulți ani la rând, un succes național, hiturile lansate în acea perioada fiind pe buzele multor iubitori de muzică și astăzi. Carieră solo a Andreei Antonescu a reprezentat pentru aceasta lansarea a 3 albume și nenumărate single-uri care au devenit rapid hituri. Viața profesională s-a îmbinat constant cu cea personală, realizarea cea mai de preț a ei fiind Sienna, fiica acesteia, care îi aduce cea mai mare împlinire. De asemenea, în ultimii ani, Andreea a fost implicată în organizarea celui mai mare festival european de muzică retro a cărui imagine a fost. Proiectul revoluționar„Survivor România” a fost ocazia perfectă pentru a-și depăși limitele și a demonstra încă o dată că este o adevărată luptătoare.

Szidonia Szasz are 26 de ani și este de profesie tehnician maseur. E născută în Brașov și are o sora geamănă. A practicat trei ani de atletism, apoi s-a îndreptat către dans modern și latino. De cinci ani practică kickboxing. Se împletesc în ea agilitatea, grația și nu în ultimul rând voință de a reuși. A ales să participe la Survivor România, pentru că se consideră o sportivă suficient de puternică, atât fizic cât și psihic. Este convinsă că va face față tuturor provocărilor și greutăților ivite pe parcursul competiției și, în ciuda lipsurilor, va lupta pentru a obține victorii alături de echipa să.

Romina Geczi are 35 de ani și este maseur și instructor spinning. În prezent locuiește la Timișoara, după ce cinci ani a locuit în Cipru. Crede că are motivația de a trece peste cele mai grele momente de la Survivor, viață învățând-o că și când crezi că nu mai poți, ai resurse să te ridici să continui. Își dorește experiența Survivor România pentru că are nevoie de un restart în viață sa. Are ambiția necesară pentru a depăși toate obstacolele celei mai dure competiții din istoria televiziunii.

Marius Crăciun este din Pitești, are 25 de ani și este de profesie manager marketing. A făcut 12 ani de judo de performanță, câteva luni de MMA și este pasionat de parkour. În timpul liber practică bodybuilding și fitness. S-a înscris la Survivor România pentru că își dorește să demonstreze că are abilitățile necesare unei astfel de competiții, dar și pentru porția de adrenalină pe care o oferă acest show. Consideră că motricitatea, motivația, calmul și agilitatea vor fi punctele lui forțe, însă crede că empatia de care da dovadă ar putea fi un punct slab.