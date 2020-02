Kanal D, lider de audienta in intreaga tara

Astfel, pe targetul National, Kanal D si-a tinut fanii aproape cu prima parte a reality-show-ului matrimonial „Puterea Dragostei”, prezentat de Andreea Mantea (2,8% Rating si 16,1% cota de piata), Stirile Kanal D de pranz, prezentate de Ilinca Obadescu (2,6% Rating si 14,9% Share), „In cautarea Adevarului”, emisiunea gazduita de Ernest (4,7% Rating si 23,6% Share), si „Teo Show”, cu Teo Trandafir si Bursucu (3,3% Rating si 14,8% Share).

Si la nivelul publicului Comercial (18-49), Kanal D si-a pastrat pozitia de lider, in intervalul 11:00-15:00, cu „Puterea Dragostei” (2,1% share si 16,8% Share), Stirile Kanal D (1,7% Rating si 15,0% Share) si emisiunea „In cautarea Adevarului” (1,9% Rating, 16,3% Share).

„In cautarea Adevarului” – primul loc pe toate cele trei targeturi monitorizate

„In cautarea Adevarului” a fost, ieri, lider incontestabil de audienta pe toate cele trei targeturi, inregistrand si pe All Urban cifre ce au plasat Kanal D pe prima pozitie in topul televiziunilor (2,8% Rating si 15,6% Share). In minutul de aur, inregistrat la 14:53, peste un milion de telespectatori (1.059.000) urmareau „In cautarea adevarului” cu sufletul la gura. O medie de 825.000 de fani ai show-ului prezentat de Ernest au urmarit Kanal D in fiecare minut al difuzarii emisiunii, in intervalul 13:00 – 15:00.