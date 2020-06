Kanal D, premiu pentru „Excellence in Brand Awareness”

Kanal D a primit, aseara, distinctia “Excellence in Brand Awareness”, in cadrul Galei “Brand Awards Excellence Hall of Fame”, organizata de Business Arena Magazine. Evenimentul, aflat la prima editie, isi propune sa premieze, an de an, acele companii ce au devenit adevarate brand-uri si inspira uriase comunitati profesionale. Printre invitati s-au aflat si vedetele Kanal D Ilinca Obadescu si Cosmin Cernat. Indragitul prezentator TV si comentator sportiv a ridicat onoranta distinctie si a multumit in numele echipei Kanal D, rememorand intamplari emotionante traite in mijlocul colegilor sai.

Kanal D este unul dintre cei mai performanti jucatori pe piata media din Romania; statia si-a consolidat pozitia in top trei televiziuni din Romania prin intermediul unei strategii de comunicare foarte bine articulate a valorilor bradului si a continutului emisiunilor difuzate.

Kanal D se afla in topul primilor trei statii TV din Romania si este trendsetter in materie de productii TV in Romania. Autenticitatea, prietenia, responsabilitatea, bucuria de a impartasi experiente frumoase, dorinta de depasire a limitelor, toate aceste valori au constituit firul rosu ce a facut legatura intre puterea brand-ului Kanal D si publicul urias al acestei televiziuni de succes.

In 2019, Kanal D se plasa pe primul loc la nivel National, in Day Time, in intervalul 11:00 -15:00, inregistrand o cota de piata de 15,1%. De asemenea, suprematia la nivel National, in Day Time, a continuat si in 2020, de luni pana vineri, in acelasi interval orar, statia acumuland o cota de piata de 16,1%.