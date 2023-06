Karim Benzema a dezvăluit motivul pentru care a ales să joace la Al-Ittihad, în Arabia Saudită: „E important că Ronaldo e aici”

In articol:

Karim Benzema a părăsit Real Madrid după 14 ani și a semnat cu Al-Ittihad, formație pentru care va evolua în următorii doi ani. Iată de ce a ales atacantul francez această destinație!

Karim Benzema a semnat cu Al-Ittihad pentru următorii doi ani

Karim Benzema a plecat de la Real Madrid după 14 ani și a semnat cu Al-Ittihad, formație pentru care va evolua în următorii doi ani. Atacantul francez a fost prezentat oficial la echipa arabă în cursul zilei de joi, 8 iunie 2023.

La noua grupare, câștigătorul Balonului de Aur 2022 va evolua cu numărul 9, la fel cum s-a întâmplat și la Real Madrid. Pentru acest fapt, oficialii de la Al-Ittihad au fost nevoiți să îl „deposedeze” de tricoul cu numărul 9 pe Abderrazak Hamdallah, golgheterul Arabiei Saudite din ultimul sezon (21 de reușite), scrie digisport.ro.

Atacantul de origine franceză a transmis că își dorește să lase „o moștenire” la Al-Ittihad și speră astfel să ajute clubul să crească: „Sper să-mi ajut clubul și să câștigăm multe trofee. Mi-aș dori să las o moștenire aici. Vreau să-mi depășesc limitele. Al Ittihad este unul dintre cele mai mari cluburi din Arabia. Are mulți fani și multe trofee. Sper să ajut clubul să crească. Are un stadion incredibil și există multă pasiune în jurul clubului.”, a declarat Karim Benzema, citează gsp.ro.

Karim Benzema a semnat cu Al-Ittihad, unul dintre cele mai populare și de succes cluburi din Asia [Sursa foto: Captură Video]

De ce a ales Karim Benzema să joace la Al-Ittihad, în Arabia Saudită

Totodată, Karim Benzema a prezentat motivația alegerii Arabiei Saudite. Potrivit spuselor sale, cel mai mult a contat faptul că el este musulman, iar Arabia Saudită este o țară musulmană.

Totodată, Benzema a dezvăluit că a mai fost în acea regiune și s-a simțit foarte bine. Atacantul francez a punctat și faptul că fostul său coechipier de la Real Madrid , Cristiano Ronaldo, este în același campionat.

„Sunt musulman și asta e o țară musulmană. Mereu am dorit să locuiesc într-o astfel de țară. Am mai fost aici și m-am simțit foarte bine. Cel mai important e că e o țară musulmană și frumoasă. Când am discutat cu cei din familia mea, toți au fost fericiți.”, a adăugat câștigătorul Balonului de Aur 2022.

„Am auzit multe lucruri. E un campionat bun și sunt mulți jucători buni. A crescut în fiecare an. Arabia Saudită a jucat bine la Mondial. E important și că Ronaldo e aici. E un jucător mare și ajută mult campionatul.”, a mai declarat Karim Benzema.

