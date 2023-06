S-a aflat de abia acum! De ce a purtat Gică Hagi costum la fiecare meci din play-off: „El mi-a zis și eu am vorbit cu cei din conducere”

In articol:

Gică Hagi a abordat ținute elegante la meciurile din play-off, iar de curând a dezvăluit cine l-a inspirat să opteze pentru un astfel de stil în detrimentul celui sport!

De ce a purtat Gică Hagi costum la fiecare meci din play-off

Gică Hagi a fost surprins de-a lungul play-off-ului SuperLigii României în ținute elegante. După ce a luat titlul, „Regele” a dezvăluit motivul pentru care a lăsat stilul sport pentru cel rafinat. Se pare că fiul său, Ianis Hagi i-a sugerat ideea. Astfel, antrenorul Farul Constanța a vorbit cu cei din conducerea clubului, urmând să ia măsuri. Hagi și-a sfătuit inclusiv jucătorii să vină îmbrăcați la costum la meciuri, preluând obiceiul antrenorului de la Rangers, care le-a transmis fotbaliștilor grupării scoțiene faptul că trebuie să fie prezentabili la ultimele meciuri ale sezonului.

Citește și: S-a aflat! Dan Petrescu va pleca de la CFR Cluj la sfârșitul acestui sezon! Cu cine vrea Ioan Varga să îl înlocuiască

„Toţi am fost eleganţi. Am vorbit cu Ianis şi a zis că atunci când a venit antrenorul Michael Beale le-a transmis «Trebuie să avem ţinută». El mi-a zis şi eu am ţinut ideea şi am zis-o conducerii. «Intrăm în play-off, trebuie să arătăm de nivelul ăsta». Da (n.r. ideea e preluată de la Rangers), vorbind. Noi (n.r. el şi Ianis) discutăm şi a fost o idee foarte bună.

(n.r. învaţă şi de la Ianis) Cum să nu?! Păi, la nivelul la care a ajuns el şi unde trăieşte şi cum e… E logic să aducă şi el, iar din ce în ce o să aducă mai mult, o să fie implicat. Ianis nu mai are 18 ani, are 24, are o experienţă. La ce nivel e, la ce club e. Cât de mare e clubul ăla şi câte vede acolo şi cum e.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Vorbim, e un dialog cu între mine şi Ianis în fiecare zi. Vorbim despre fotbal, nu despre altceva. Pot să iau de la oricare. Ce e bun, iau. Ce e rău, arunc, nu stau.”, a declarat Gică Hagi, citează prosport.ro.

View this post on Instagram A post shared by Farul Constanța (@farulconstanta)

Citește și: Tricolorii au efectuat primul antrenament înaintea meciurilor cu Kosovo și Elveția fără 4 jucători! Cine sunt aceștia și de ce au lipsit

Farul Constanța este noua campioană a României!

Farul Constanța a câștigat titlul de campioană a României la fotbal, după ce a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2, duminică seara, 21 mai, la Ovidiu, în penultima etapă de play-off a SuperLigii. Jucătorii lui Hagi au revenit spectaculos pe teren, după ce FCSB -ul avea 2-0 în minutul 17, prin golurile marcate de Adrian Șut (9) și Andrea Compagno (17).

Citeste si: „Eu așa mi-am găsit metoda.” Emilia Ghinescu a reușit să slăbească vizibil. Câte kilograme a pierdut artista- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu a văzut mesajul. Dar nu-mi pasă". Radu Vâlcan, gest surprinzător pentru Adela Popescu. Postarea cu soția lui a generat reacții în lanț- radioimpuls.ro

Citește și: Cutremurător! Messi și Mbappe, în stare de șoc! Colegul lor de la PSG a fost lovit de cal și este intubat pe un pat de spital! „E la terapie intensivă, nu e conștient. Următoarele 48 de ore, decisive”

Astfel, înainte de pauză, brazilianul Mateus Santos (42) a marcat primul gol al „marinarilor”, urmând ca Tudor Băluță (58) să restabilească egalitatea. Atacantul Louis Munteanu a marcat golul victoriei în minutul 86, iar imediat după fluierul final al meciului, suporterii constănțenilor au intrat pe teren pentru a sărbători titlul alături de jucători.

Surse: prosport.ro, sport.ro