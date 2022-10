Karim Benzema, biografie: Carieră și viață personală. Află totul despre cel care a câștigat Balonul de Aur 2022!

In articol:

Karim Benzema BIOGRAFIE: Unde s-a născut, carieră, vârstă, iubită. Află totul despre unul din cei mai talentați fotbaliști ai momentului.

UPDATE: Karim Benzema a câștigat „Balonul de Aur”, în gala care a avut loc luni seara, la Paris.

„Bună seara, tuturor! Sunt mândru că am obținut acest trofeu. Am muncit enorm. Am avut mereu în minte motivația de a reuși. Zidane a fost mereu un model pentru mine, la fel și Ronaldo Nazario. Știam că nu există lucruri imposibile și poți să ajungi la ceea ce îți dorești. Mă bucur că munca mea a fost răsplătită. Am trecut și prin momente dificile. Sunt lyonez și nu pot să uit asta. Îi mulțumesc și actualului meu președinte, Florentino Perez”, a spus Benzema, imediat după ce a primit trofeul, conform prosport.ro.

Fotbalistul în vârstă de 34 de ani, Karim Benzema, este favorit anul acesta pentru câștigarea Balonului de Aur.

Karim Benzema, biografie: Unde s-a născut, carieră

Karim Mostafa Benzema este un fotbalist francez, născut la data de 19 decembrie 1987, în Lyon. În prezent, acesta evoluează la clubul Real Madrid, pe poziția de atacant.

Însă Benzema a debutat la junior la SC Bron Terraillon, apoi s-a transferat la Lyon, după care a trecut la seniori.

În 2009, Karim Benzema a fost vândut de Lyon la echipa Real Madrid. Transferul a costat €35 de milioane după care s-a ridicat la €41 de milioane și s-a încheiat cu succes.

Karim Benzema, biografie: Carieră și viață personală. Află totul despre favoritul pentru câștigarea Balonului de Aur 2022 [Sursa foto: Profimedia]

Karim Benzema, biografie: Viața personală

Karim Benzema se află într-o relație cu Cora Gauthier, încă din anul 2016. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Ibrahim, care s-a născut în 2017.

Soția lui Benzema, Cora Gauthier, s-a născut pe 11 aprilie 1989, în Franța. Tânăra este model, influencer și își desfășoară activitatea pe Instagram.

Karim Benzema și Cora Gauthier s-au cunoscut în Dubai, în anul 2015. Presa internațională a speculat că cei doi s-ar fi căsătorit la un moment dat, însă Benzema și Cora nu au vrut să comenteze pe această temă.

”Este viața noastră personală. Am fost întotdeauna așa. Nu-mi place să fiu în centrul atenției, la televizor, pentru mine este o prostie. Am viața mea, familia și prieteni. Și este, de asemenea, mult mai ușor pentru ei ca lucrurile să rămână așa. Imaginează-ți, ai patru ani și îți trăiești viața cu camerele ațintite asupra ta. Îți poți pierde mințile”, a spus Karim Benzema.

Puțini știu însă că Karim Benzema, favoritul pentru câștigarea Balonului de Aur 2022, mai are un băiat și o fată dintr-o relație anterioară.

