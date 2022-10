In articol:

Balonul de Aur 2022. Karim Benzema, condamnat la închisoare într-un scandal sexual. Vezi cum a fost implicat fotbalistul.

UPDATE: Karim Benzema a câștigat „Balonul de Aur”, în gala care a avut loc luni seara, la Paris.

„Bună seara, tuturor! Sunt mândru că am obținut acest trofeu. Am muncit enorm. Am avut mereu în minte motivația de a reuși. Zidane a fost mereu un model pentru mine, la fel și Ronaldo Nazario. Știam că nu există lucruri imposibile și poți să ajungi la ceea ce îți dorești. Mă bucur că munca mea a fost răsplătită. Am trecut și prin momente dificile. Sunt lyonez și nu pot să uit asta. Îi mulțumesc și actualului meu președinte, Florentino Perez”, a spus Benzema, imediat după ce a primit trofeul, conform prosport.ro.

Balonul de Aur 2022. Karim Benzema, implicat într-un scandal sexual

Marele favorit pentru câștigarea Balonului de Aur 2022, Karim Benzema, a fost implicat într-un scandal sexual, care i-a adus o condamnare la un an de închisoare cu suspendare din partea judecătorilor, o amendă 75.000

de euro, dar și excluderea sa din Echipa Națională a Franței.

Karim Benzema, starul naționalei Franței și al lui Real Madrid, a fost găsit vinovat de șantaj în scandalul „Sextape”. Mai exact, favoritul pentru câștigarea Balonului de Aur 2022 a fost complice la tentativa de șantaj a unui fost coechipier din naționala Franței, în legătură cu o înregistrare sexuală.

Însă, avocatul lui Benzema a declarat după ce judecătorii au dat verdictul că: "Acest rezultat nu corespunde în niciun caz realității evenimentelor".

Potrivit procurorilor, Karim Benzema l-ar fi încurajat pe Mathieu Valbuena să plătească un presupus grup de șantajiști pentru a ține caseta cu conținut sexual explicit departe de ochii publicului.

Karim Benzema, găsit vinovat în scandalul "sextape"!

Deși faptele au avut loc în 2015, Curtea din Versailles a dat verdictul în cazul lui Karim Benzema, abia anul trecut.

"Karim Benzema a fost găsit vinovat de ajutarea și încurajarea unei tentative de șantaj. Nu a fost vorba de un motiv financiar, ci de prietenia cu Karim Zenati. Curtea a constatat că Benzema nu a realizat natura infracțională a faptelor sale", a scris publicația RMC Sport.

Scandalul sexual a izbucnit în vara lui 2015, când mai multe persoane au încercat să obţină bani de la Valbuena, pe care l-au ameninţat cu difuzarea unei înregistrări video cu scene intime în care apare şi actualul mijlocaş al lui Olympiakos Pireu.

Surse: reuters.com, bbc.com