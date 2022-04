Karina, frumoasa Ucrainei, torturată și ucisă de soldații ruși. A fost condusă pe ultimul drum cu coșciugul închis: "Au găsit-o cu unghiile întoarse"

In articol:

Karina Yershova nu mai avea mult până când urma să împlinească 23 de ani. Avea o viață frumoasă și decentă, era managerul unui sushi bar local și multe oportunități în față.

Totul s-a năruit, însă, după ce Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei. S-a ascuns de bombardamente, dar a fost prinsă de armata rusă, care după ce a abuzat-o sexual și a torturat-o în cele mai cumplite moduri, au ucis-o cu sânge rece.

Ultimele clipe din viața frumoasei ucrainene par a fi desprinse dintr-un film de groază, iar relatările părinților ei sunt absolut înfiorătoare. Oamenii și-au îngropat copilul în urmă cu puțin timp. Mama și tatăl ei au plâns cu lacrimi amare pe sicriu cu trupul desfigurat al fiicei lor, care a devenit un simbol al crimelor comise de armata lui Putin în Ucraina.

