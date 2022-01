Karmen, cu ochii în lacrimi pe rețelele de socializare! Cine a făcut-o să plângă? „O să sufere mai tare când se va termina”

In articol:

Karmen Simionescu este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste din industria muzicală autohtonăa.

Piesele sale fac furori printre ascultărorii din România și nu numai și ajung rapid pe primele poziții din topuri. Cu toate acestea, fiica lui Adrian Minune nu se sfiește să laude munca altor colegi de breaslă, mai ales atunci când este impresionată până la lacrimi de melodiile pe care le scot. Aceasta s-a filmat pe InstaStory cu ochii înlăcrimați, iar toată lumea a rămas surprinsă!

Karmen Simionescu[Sursa foto: Captură video ]

Raluka a făcut-o pe Karmen Simionescu să plângă! Piesa ei a emoționat-o pe fiica lui Adrian Minune

Versurile unei piese de dragoste lansate la finalul anului trecut de Raluka au reușit să-i ajungă direct la inimă lui Karmen Simionescu, care nu s-a mai putut abține și aproace că a izbucnit în plâns. Fiica manelistului a felicitat-o pe colega ei de breaslă pentru melodia „Două inimi”, pe care o câtă alături de Jună.

Tânăra vedeta a dezvăluit că „m-am îndrăgostit” de piesă, iar dovadă sunt lacrimile care stau să-i curgă din ochi.

„Eu știu doar sa țip, tu nu știi oricum s-asculți

Pe motive ieftine mă iei la bani mărunți

Iar ne-am spart un pic, călcăm cioburi desculți

Iți amintești de rău, de bine uiți(...)

Din două inimi, una va ceda

Dar nu știu dacă a mea sau a ta

Cineva o să sufere mai tare când se va termina

Știm deja că o să vină ziua aia-n care unul va pleca”, sunt doar câteva dintre versurile melodiei care au sensibilizat-o

pe Karmen Simionescu.

Karmen Simionescu, depre problemele de sănătate ale mamei sale: "Nu este ușor ce a avut mama, nu mulți scapă"

Cati Simionescu a trecut printr-o adevărată cumpănă anul trecut, atunci când a suferit un accident vascular cerebral și a trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale serioase. Fiica ei cea mare, Karmen, a fost nedezlipită de mama ei vara trecută, atunci când a avut problemele grave de sănătate.

„Am trecut cu bine peste o situație dificilă, pentru că nu este ușor ceea ce a avut mama noastră. Ne-am speriat foarte tare, pentru că nu mulți oameni scapă de problema asta. E vorba despre un anevrism și un AVC, făcut la o vârstă destul de fragedă, spun eu, pentru că în ochii noștri mama e mereu tânără și nu am acceptat nicio secundă ideea. În momentul în care am aflat ce s-a întâmplat, nu mi-am dat voie să accept cealaltă variantă. Am fost în Turcia, am sunat la toate cunoștințele", a declarat Karmen Simionescu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

