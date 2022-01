Situația din familia lui Adrian Minune, mai gravă decât se știa! Karmen, anunț la TV despre mama ei: "Nu mulți oameni scapă. E vorba despre un anevrism. Nu am acceptat ideea"

In articol:

Adrian Minune și familia lui s-au confruntat cu o situație delicată în urmă cu mai multe luni, când soția cântărețului a suferit un AVC.

Karmen, fiica cea mare a soților Simionescu, a povestit recent, în cadrul unui interviu televizat, că a tras o sperietură de moarte atunci când și-a văzut mama pe patul de spital.

Karmen Simionescu: "Nu este ușor ce a avut mama, nu mulți scapă"

Karmen Simionescu a fost nedezlipită de mama ei vara trecută, atunci când Cati a fost dusă de urgență în străinătate, pentru a fi supusă unei intervenții chirugicale. Soția lui Adrian Minune a avut nevoie de ajutorul specialiștilor, după ce a suferit un AVC. Acum, la ceva timp de la nefericitul eveniment, fiica cea mare a manelistului a dezvăluit că familia ei a trecut prin momente cutremurătoare, căci s-au speriat foarte tare din cauza diagnosticului: "Am trecut cu bine peste o situație dificilă, pentru că nu este ușor ceea ce a avut mama noastră. Ne-am speriat foarte tare, pentru că nu mulți oameni scapă de problema asta.

E vorba despre un anevrism și un AVC, făcut la o vârstă destul de fragedă, spun eu, pentru că în ochii noștri mama e mereu tânără și nu am acceptat nicio secundă ideea. În momentul în care am aflat ce s-a întâmplat, nu mi-am dat voie să accept cealaltă variantă. Am fost în Turcia, am sunat la toate cunoștințele.", a declarat Karmen Simionescu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Soția lui Adrian Minune va trebui să urmeze un tratament timp de 5 ani

După ce a reușit să treacă cu bine de operație, Cati Simionescu a primit indicații exacte din partea medicilor, pe care va trebui să le respecte cu sfințenie de acum încolo.

Mai exact, soția lui Adrian Minune va fi nevoită să urmeze un tratament timp de 5 ani, pentru ca starea ei de sănătate să fie în continuare stabilă: "S-a rezolvat totul, Cati a fost la control în Turcia, e totul foarte bine. Are pastile pe care trebuie să le ia timp de 5 ani. Primul control a fost la o lună de la operație, apoi mai are unul la 7 luni, altul la un an și ultimul la 5 ani. Atunci scapă și de pastile.", declara Adrian Minune cu câteva luni în urmă, în cadrul unei emisiuni TV.

