Karmen Minune a dezvăluit ce se întâmplă în căsnicia părinților ei! A văzut-o pe mama ei suferind enorm: „Nu poți să zici atât de ușor băgăm divorț”  

Karmen Simionescu știe din plin ce înseamnă să fii fiica unuia dintre celor mai apreciați artiști de muzică de petrecere, Adrian Minune. În lipsa acestuia, în momentele în care simțea nevoie să un sfat din partea părintelui său, de fiecare dată găsea alinarea în brațele mamei sale. Timpul petrecut departe de familie nu a afectat-o doar e Karmen, dar și pe mama acesteia, despre care tânăra artistă a declarat că a suferit foarte mult de-a

lungu timpului din pricina plecărilor constante alte tatălui său la cântări în diferitele colțuri ale țării sau peste hotare.

Prezentă în cadrul emisiunii online „Detectorul de minciuni”, artista a dezvăluit detalii despre cum și-a trăit copilăria în absența tatălui ei, dar și cât de dificilă a fost viața pentru mama sa, pentru că soțul său era plecat o bună bucată de timp de acasă.

Karmen Simionescu, foarte atașată de mama sa

Din pricina faptului că tatăl ei a fost plecat foarte mult timp la cântări, Karmen Simionescu s-a apropiat foarte mult de mama sa și, inclusiv acum, este foarte atașată de cea care i-a dat viață. În momentele în care știe că mama sa a pus la suflet o glumă pe care ea a făcut-o, Karmen Simionescu simte că nimic în jurul ei nu merge așa cum ar trebui.

„Mama este omul căruia trebuie să-i mulțumesc pentru ceea ce sunt astăzi, în întregime. Nu doar că a investit tot ce a avut și toate resursele ei și toată energia... Tot ce am, am datorită ei, tata venind cu partea financiară și lipsind foarte mult de acasă, mama a trebuit să fie și mamă și tată, adică chiar și acolo unde aveam nevoie de sfaturile unui bărbat, câteodată, eram tot la mama. Mama a trebuit să se transpună și să îmi spună ce m-ar sfătui tata.

Chiar dacă viața mamei sale a fost dificilă având alături un soț cu meseria de artist, cei doi nu au adus niciodată în discuție divorțul, mai ales că la mijloc era vorba despre copii.

Eu am petrecut cel mai mult timp cu mama, copilăria mea fiind lipită de ea, lipită. Eu am simțit cel mai profund ceea ce s-a întâmplat cu ea, pentru că ea este baza mea și stâlpul. Când sunt bine cu ea, sunt bine cu toate. Dacă știu că am zis o vorbă în glumă și ea a luat-o în serios, nu mai merge nimic. De ea depinde tot ce se întâmplă în viața mea, nu știu de ce. Mama este o femeie care a suferit enorm la viața ei, nu pentru că a fost tata un nenorocit, ci pentru că ea și-a dorit o familie.

Tata real nu i-a greșit, nu a fost un om care să vorbească urât cu ea, să se comporte urât cu ea, dar viața de artist și lipsitul de acasă îți dăunează fără să vrei. A avut mult de suferit, dar este puternică și m-a învățat și pe mine să fiu la fel de puternică. Odată ce ai un copil, nu mai poți să zici atât de ușor hai gata că băgăm divorț”, a declarat Karmen Simionescu în cadrul emisiunii online „Detectorul de minciuni”.