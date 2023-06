Keo și Misty au amânat nunta! Ce se întâmplă cu cei doi?! Chiar artista a făcut anunțul ăsta: „Planurile nu merg”

In articol:

Keo și Misty formează un cuplu de ani de zile, iar acum șase ani, de ziua iubitei lui, Keo a pus marea întrebare. Cei doi plănuiau să se căsătorească încă de dinainte de pandemie, însă virusul le-a stricat planurile.

Misty, declarații despre amânarea nunții

Anul acesta au fost nevoiți să amâne, iar nunta din cauza unor probleme de sănătate.

Misty a povestit pentru FANATIK că a fost nevoită să ia o pauză de la organizarea celui mai important eveniment din viața ei. După Revelion, Keo s-a întors acasă cu gripă și le-a infectat atât pe iubita, cât și pe fiica lor, Arya. Încă de atunci, cele două au trecut prin mai multe episoade cu viroze, motiv pentru care au ales să ia o pauză de la organizarea nunții. Misty a mai povestit și că doar ea se ocupă de detaliile pentru eveniment, iar Keo o susține și o sprijină în toate alegerile.

„Planurile de nuntă nu merg. Le-am amânat. Nu am avut timp să mă ocup așa cum îmi doresc. Eu sunt cea care se ocupă, Keo nu prea are treabă cu organizările. Mă mai sfătuiesc cu el, îi cer păreri. Pentru el, căsătoriți sau necăsătoriți, e același lucru. Pentru el sunt soție oricum. Mi-a zis să îi zic ziua și ora. În rest, am mână liberă, să fac și să aleg tot ce vreau. Mi-a zis orice mă face pe mine fericită, îmi știe gusturile și are încredere. Îmi face toate plăcerile și mie, nu doar Aryei. Ne spune mereu că el e fericit când noi două suntem fericite și că vrea doar să fim sănătoși. Îl iubesc mult, este un iubit și un tată mai mult decât am visat. De Revelion Keo a avut concerte la Iași și s-a întors acasă cu gripă. Am făcut și eu și Arya gripă, așa, pe rând, iar de atunci am avut luni de zile de viroze. ”, a declarat Misty.

Keo și Misty, nuntă în Geneva

Fiica celor doi are două perechi de nași, dintre care și un prieten de-al lui Keo și soția lui, care locuiesc în Geneva. Propunerea de a face nunta acolo a venit chiar de la acești prieteni care le-au pus la dispoziție și barca lor pentru petrecere. Chiar dacă, iniția, Keo și Misty voiam să facă nunta la Sibiu, la aceeași biserică unde a fost botezat artistul dar și fiica lor, ei nu exclud nici varianta propusă de nași. Cer este că cei doi își doresc o nuntă restrânsă, alături de persoanele apropiate și ferită de ochii presei.

„Noi voiam să facem nunta la Sibiu, la aceeași biserică în care a fost botezat Keo dar și Arya. Tot acolo am făcut și botezul Aryei și mi-a plăcut foarte mult, a fost intim și perfect, departe de ochii presei. Iar acum a venit nașul si nașa Aryei( are doua perechi de nași, Mihai Constantinescu și Simona Constantinescu. Și un alt cuplu, prieten din copilărie al lui Keo împreună cu soția lui, Xavier și Florence, stabiliți in Geneva) cu ideea și sugestia, să facem nunta acolo. Au și o barcă mare, pe care ne-au invitat să facem petrecerea. Deci mă gândesc, încă încerc să îmi dau seama și să aflu. Cum ar fi cel mai frumos dar și ușor de gestionat, să poată ajunge toți cei care ne dorim să ne fie alături. Nu va fi o nuntă cu absolut toate tradițiile, o facem după gustul si personalitățile noastre”, a mai adăugat Misty.