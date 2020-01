Kira Hagi a vorbit despre mama ei, care este o prezenţă discretă, spre deosebire de ceilalţi membri ai familiei, ea, fratele ei, Ianis, şi tatăl Gică. „Este o persoană foarte discretă și nu ne lasă să vorbim foarte mult despre ea. Noi am ales să fim în lumina reflectoarelor, ea a ales să nu fie. Eu o respect pentru asta și să îi respect decizia”, a declarat Kira într-un interviu pentru revista Unica. (vezi ce face azi prima soţie a lui Gică Hagi)

"Pot să vă spun că nu m-a constrâns niciodată să fiu într-un anumit fel, doar pentru că așa ar trebui să fie o femeie. Mama este elegantă, puternică și discretă.”, a continuat Kira, care s-a referit apoi la cariera sa de actriţă: “Un actor, într-o anumită măsură trebuie să se identifice cu fiecare personaj. Să mă identific complet nu cred că aș putea. Mie mi-a plăcut mult, foarte mult, prea mult, să îl joc pe Hamlet. Am descoperit mai multe laturi umane ale personajului, pe care apoi le-am regăsit în fiecare personaj pe care l-am jucat”.

Întrebată dacă este vreo piesă de teatru în care îşi dorește să joace, Kira a dezvăluit: “O scrisoare pierdută” – să joc într-o piesă scrisă de Caragiale ar fi o bucurie și mi-ar plăcea să joc oricare dintre personaje. Cum spuneam, sunt o persoană curioasă, așa că orice personaj este un challenge binevenit.”.

Chestionată despre ce nu ar face niciodată pentru un rol, Kira a mărturisit: “Eu am crescut cu niște principii – să te respecți pe tine și dacă te respecți pe tine îl respecți și pe cel din fața ta. Depinde de rol, nu știu. Nici nu vreau să fiu arogantă și să spun că voi refuza un rol anume, pentru că sunt la început și nu e ok. Nu știu… Dacă mă întrebi dacă m-aș tunde zero, nu m-ar deranja, probabil aș face-o!”.