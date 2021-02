Klaus Iohannis, anunț după creșterea numărului de cazuri de COVID-19 în școli: "Am făcut o analiză împreună asupra școlii.."

In articol:

Președintele României, Klaus Iohannis, a dat primele informații despre creșterea numărului de cazuri de coronavirus în școli. La doar câteva zile după ce elevii au revenit la școală, au fost confirmate primele cazuri de infectare cu virusul COVID-19.

Klaus Iohannis, despre creșterea numărului de cazuri de COVID-19 în școli

Șeful statului l-a convocat astăzi, 11 februarie, pe ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la palatul Cotroceni, după

ce în școli au fost depistate primele cazuri de COVID-19 , la doar câteva zile după ce elevii au revenit în mod fizic în bănci.

„Am avut o discuție foarte importantă cu ministrul Cîmpeanu, cu alte persoane din minister, pe 2 teme mari: prima- școala fizic, am făcut o analiză împreună asupra școlii care a început de luni în format fizic, am vrut să știm câți copii se duc la școală, câți detectați cu COVID. A doua mare temă – locul României educate în planul național de redresare și reziliență. Ne-am uitat la școlile redeschise fizic și situația e bună – peste 10.000 de școli funcționează fizic, cu elevii în școală, peste 6.000 de școli în scenariul galben. Situația este bună. Dar trebuie să fim reliști, situația este bună. Suma sumarum, peste 2 milioane de elevi au reînceput fizic școala, adică peste 70%.

Chiar dacă s-au luat măsuri restrictive care au permis să se reducă numărul de noi infectări, nu putem spune că am scăpat de pandemie. E extrem de important să respectăm restricțiile și să fim responsabili. Acum avem un motiv în plus: trebuie să le oferim școală, fizic, copiilor din România. A doua temă mare – cum putem finanța investiția din cei peste 30 de miliarde de euro la dispoziția României pentru a repara ce s-a stricat prin criza economică generată de pandemie. Am căutat cele mai bune zone în care pot fi ceruți bani pentru a face școala românească mai bună. Dorim să oferim tuturor copiilor șansa de a învăța pentru a avea o meserie serioasă, a aviitorului”, a declarat Klaus Iohannis.

Astăzi, 4 februarie, Primăria Sectorului 4 a anunțat faptul că un profesor, dar și trei elevi au fost testați pozitiv cu noul coronavirus, un elev de la Şcoala Gimnazială nr. 190, din clasa a IV-a, un elev de la Şcoala Gimnazială nr. 113, de clasa I, un elev de la Şcoala Gimnazială nr. 79, în clasa a III-a, şi un cadru didactic de la Şcoala Gimnazială nr.129. De asemenea, încă un elev de la Şcoala “Sfântul Andrei” din Sectorul 6 a fost depsitat pozitiv cu virusul COVId-19.