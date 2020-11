Klaus Iohannis, anunț important. Când va ajunge vaccinul anti-COVID în România și cine vor fi primii vaccinați

Klaus Iohannis [Sursa foto: Facebook]

Klaus Iohannis, președintele României, a anunțat că primele doze de vaccin anti-COVID vor ajunge în România, în primul trimestru al anului 2021. Primii care vor fi vaccinați vor fi medicii, cei din linia întâi, care se luptă cu virusul, dar și persoanele vulnerabile.

„Situaţia epidemiologică de la nivelul tuturor statelor europene se degradeaază rapid, iar populaţia e expusă unui risc major de infectare cu SARS-CoV-2. În acest context, ne punem cu toţii mari speranţe în dezvoltarea cât mai curând posibil a unui vaccin anti COVID, sigur şi eficient, iar eforturile la nivel internaţional confirmă dorinţa tuturor de a avea acest vaccin. România e parte a colaborării pentru furnizarea de vaccinla nivel european”, a spus Iohannis, în conferința de presă, din această seară.

Când va ajunge vaccinul anti-COVID în România și cine vor fi primii vaccinați[Sursa foto: PixaBay]

Toate țările vor primi vaccinul în tranșee

Președintele României a mai explicat faptul că, din cauza cererii foarte mari, toate țările vor primi vaccinul în tranșe.

„Când va fi disponibil vaccinul, toate statele membre vor primi cota din prima tranşă. Primii vaccinaţi vor fi lucrătorii din sistemul medical, dar şi persoanele din grupele de risc. Vaccinarea întregii populații va începe cel mai devreme, asta trebuie să fie foarte clar, în primăvară. Vrem să ne asigurăm, totodată, că vaccinurile folosite au cel mai înalt nivel de eficiență și siguranță și se respectă toate reglementările internaționale”, a spus preşedintele.

Șeful statului a mai explicat, în această seară, că România trebuie să fie pregătită pentru a vaccina întreaga populație. „Trebuie să fim pregătiți și tocmai de aceea am convocat astăzi o întâlnire cu ministrul sănătății și cu experții din domeniul vaccinologiei. Am evaluat stadiul pregătirilor României și am discutat despre găsirea celor mai eficiente soluții de acțiune la nivelul întregului sistem sanitar, de la medicul de familie până la nivel de spital. Totodată, pentru a informa corect populația și a combate dezinformarea, este absolut necesar un proces de comunicare clar, transparent și eficient”, a spus Președintele României.

sursa - digi24