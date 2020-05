In articol:

Klaus Iohannis, declarație de ultim moment

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă, marți, 19 mai, la Palatul Cotroceni. În cursul zilei, Iohannis a avut programate două ședințe. Discuţiile convocate de preşedinte au loc în contextul în care luni a fost instituită starea de alertă, Hotărârea de Guvern pe această temă aflându-se în dezbaterea Parlamentului.

Klaus Iohannis a avut astăzi, la Palatul Cotroceni, două şedinţe cu membri ai Guvernului pe tema măsurilor de gestionare a epidemiei de COVID-19.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la şedinţa de la ora 14,00, au participat prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, şi ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode.

La şedinţa de la ora 15,00, tot pe tema măsurilor de gestionare a epidemiei de COVID-19, au participat premierul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Declarațiile președintelui:

„In aceasta scurta perioada am vazut multi romani care respecta in continuare regulile. Am vazut, de asemenea, institutii publice care s-au pregatit foarte bine si au luat toate masurile necesare. Din nefericire, au fost in aceste zile si comportamente in contradictie cu normele sanitare.

Unii au inteles complet gresit, ca starea de alerta este relaxarea totala a masurilor. Dragi romani, virusul este inca printre noi. Cu cat constientizam mai bine ca este responsablitatea fiecaruia, cu atat cresc sansele sa stopam definitiv epidemia. In acest moment, trebuie sa spun ca daca regulile vor fi ignorate, ne indreptam spre noi focare.

Am reusit, până acum, sa controlam epidemia, iar masurile pe care le-am luat si-au dovedit eficienta. Ar fi dramatic sa ne comprmitem tocmai acum. Cred ca nimeni nu isi mai doreste sa reintram in starea de urgenta, dar vom fi obligati sa luam din nou aceasta decizie, daca numarul de imbolnaviri creste.

Solicit autorităților locale să își asume, odată cu starea de alertă, un rol mai ferm, un rol proactiv, în gestionarea situației în comunitățile pe care le administrează.

Institutiile s-au adaptat rapid. Este un urias pas inainte, care in mod obligatoriu va trebui consolidat. Nu vorbim de o repornire a economiei de la zero. Economia țării nu a fost oprită complet în aceste luni.

Este foarte grav că unii politicieni încurajează nerespectarea legilor. Sunt aceeași politruci de până acum. În vreme ce prioritatea noastră este protejarea cetățeanului, prioritatea PSD-ului este, culmea, dărâmarea Guvernului. Depunerea unei moțiuni de cenzură în această perioadă un gest de maximă iresponsabilitate.

O criză politică profundă suprapusă peste o criză sanitară. Asta își dorește PSD. România nu mai poate trăi în trecut. Are nevoie de resetare și reconstrucție.

Nu există sectoare care să nu fi avut de suferit. O abordare constructivă implică tratarea crizei și ca oportunitate. Instituțiile s-au adaptat rapid, de la cele din domeniul muncii până la cele de servicii medicale online.