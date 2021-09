Klaus Iohannis, mesaj în prima zi de școală: "Menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de..."

In articol:

Klaus Iohannis le-a transmis un mesaj elevilor și profesorilor în prima zi de școală. Președintele a participat, luni, 13 septembrie, la ceremonia de începere a noului an școlar, la Liceul Tehnologic „Carol I” din comuna Valea Doftanei, Județul Prahova.

„Mă bucur să ma aflu astazi alături de dumneavoastră. Multumesc elevilor, cadrelor didactice si parintilor pentru eforturile facute in aceasta perioada dificila. Reînceperea anului şcolar are loc tot sub spectrul pandemiei. Mentinerea scolilor deschise cu prezenta fizica depinde de responsabilitatea fiecaruia dintre noi”, a declarat Iohannis.

Noul an școlar 2021-2022 este al doilea an școlar, care începe în pandemie.

Prima zi de școală 2021 debutează festivități de deschidere, spre deosebire de anul trecut. Părinții pot participa la festivitățile din prima zi de școală, dacă poartă mască de protecție și păstrează distanța socială.

Anul școlar 2021-2022 debutează cu o incertitudine în ceea ce privește perioada în care elevii pot participa fizic la cursuri. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat că dacă rata de incidență va ajunge la 6 la mie, elevii vor fi nevoiți să facă școala online.

Sorin Cîmpeanu a mai recomandat ca pentru fiecare elev să existe un însoțitor pentru a nu se crea aglomerări.

Structura anului școlar 2021-2022

Potrivit documentului emis de ministerul Educației, anul școlar 2021- 2022 se structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum urmează:

Semestrul I va avea 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021- 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea va avea 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022- 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8- 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.