Descinderea de forțe de ordine de la înmormântarea lui Emi Pian a ridicat mari semne de întrebare. Mai multe articole pomenesc despre faptul că unii șefi de poliție ar fi mână în mână cu poliția, motiv pentru care la înmormântarea lui Emi Pian nu au fost respectate restricțiile impuse de coronavirus. Ba mai mult, priveghiul și înmormântarea au fost vegheate de mai mulți polițiști și mascați. Chiar un luptător al trupelor speciale a ridicat această problemă în mediul online, spunând că poliția a ajuns „firma de pază a țiganilor”.

Mesajul viral al luptătorului din trupele speciale

„Blocam strazi, oprim tot ce misca, pazim tiganii sa nu fie brutalizati ...DE CAND NE.AM TRANSFORMAT IN FIRMA DE PAZA A TIGANILOR ??? DE CE TOATA ACEASTA DESFASURARE DE FORTE PENTRU PROTECTIA SCURSURILOR SOCIETATII ??? PROTECTIE PLATITA DIN BANII OAMENILOR CARE AZI DIMINEATA S.AU TREZIT SA PLECE LA MUNCA ! LA MUNCA !!!!! CA SA PLATEASCA PROTECTIA INFECTIILOR CARE DORM LINISTITI SI LA ORA ASTA , STIIND CA MILITIA, PARDON FIRMA DE PAZA VEGHEAZA SA NU FIE ATINSI LA ARIPI ....CE OR GANDI OAMENII NORMALI CAND VAD CA PENTRU SCURSURILE ASTEA SUNT ATATEA FORTE SI CAND EI, CARE MUNCESC SI PLATESC TAXE DE LE IES PE NAS, AU NEVOIE DE POLITIE SI LI SE SPUNE CA NU SUNT OAMENI, CA NU SUNT RESURSE ??? CE GANDESC COLEGII NOSTRI, CARE IN EXERCITAREA ATRIBUTIUNILOR DE SERVICIU AU AJUNS SA FIE AMENINTATI, BATUTI, RANITI SI CARORA NU LI S.A ASIGURAT NICIUN FEL DE PROTECTIE, NICI MACAR NU AU FOST LASATI SA.SI IA PISTOLUL ACASA PT PROTECTIA LOR SI A FAMILIILOR LOR??? CUM ESTE POSIBIL SA ACORDAM ATATA ATENTIE UNOR NENOROCITI CARE FAC ATATA RAU ACESTEI SOCIETATI, CARE NU AU O ZI DE MUNCA IN VIATA LOR, CARE NU AU PLATIT UN LEU IMPOZIT IN VIATA LOR, DAR DETIN PALATE, MASINI DE ZECI SI SUTE DE MII DE EURO SI INVART MILIOANE DE EURO IN VAZUL TUTUROR??? CHIAR NU MAI AVEM UN SINGUR OS IN COLOANA VERTEBRALA??? CHIAR AM AJUNS LA STADIUL DE NEVERTEBRATE, DE MOLUSTE ???? MI.A PLACUT ENORM MESERIA ASTA, DAR ASTAZI AM AJUNS SA O URASC DIN TOT SUFLETUL!!!! Am ajuns firma de paza a tiganilor asta se intampla cand apar cumetriile cu tiganii si sefii poliţiei mananca din palma lumii interlope. Atata timp cat sefi mari din politie au tot mancat din mana lor pana acum, nu o sa vedem nici un plan o sa vedem doar balet al fortelor de ordine fara o finalitate anume. Iar amenzile date unor X sunt apa de ploaie in conditiile in care acei X nu au venituri declarate sau ceva pe numele lor sau carte de munca undeva. Acei X nu aduc, nu au adus si nu o sa aduca niciodata PLUS VALOARE unei societati civilizate care plateste taxe si impozite din care mare parte a etniei X e sustinuta cu ajutoare de handicap si bola inchipuita pe munci si alocatii N pentru puradei. Niciodata Politia si-a dat examenul neputintei la masuri si cand a coborat in strada BERECHET fiu de imparat (şeful Poliţiei Capitalei - n.r.) ca sa empatizeze cu ei. Hai ma pe bune?”, este mesajul postat în mediul online de luptătorul trupelor speciale, vizibil deranjat de reacția poliției.

În acest sens, în cadrul conferinței de presă care a avut loc astăzi, la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a fost întrebat de unul dintre jurnaliști și despre faptul că șefii poliției au mers în miez de noapte să negocieze înmormântarea lui Emi Pian.

„Aceste chestiuni sunt foarte îngrijorătoare. Am discutat de două ori cu ministrul de Interne și cu șeful Poliției pe această temă. La MAI există o preocupare reală, se organizează și se iau măsuri, însă nu trebuie, din păcate, să ne așteptăm să se rezolve peste noapte aceste chestiuni.

Prea mulți ani, în timpul guvernărilor PSD, acești interlopi au fost tolerați. Acum nu mai sunt tolerați, însă lupta împotriva clanurilor este o luptă de durată”, a afirmat șeful statului.