Klaus Iohannis, vizită în Ucraina! A mers la Irpin și a rămas înmărmurit: „Nu există cuvinte pentru a descrie tragedia”

Klaus Iohannis, alături de alți lideri europeni, au mers în Ucraina, mai precis în Irpin, acolo unde au fost comise numeroase crime de către soldații lui Vladimir Putin. Președintele României a rămas fără cuvinte în momentul în care a văzut orașul distrus de către militarii ruși, iar în urma vizitei sale, șeful statului a scris un mesaj pe Twitter.

Pe platforma de socializare, Klaus Iohannis a declarat că nu există cuvinte pentru tragedia umană și, din nou, a cerut ca vinovații de crimele oribile comise să fie trași la răspundere și să plătească pentru ceea ce au făcut.

"Nu există cuvinte pentru a descrie tragedia umană de neimaginat și distrugerile oribile pe care le-am văzut astăzi în Irpin. Cer din nou ca toți vinovații ruși să fie trași la răspundere de justiția penală internațională, pe care România o susține pe deplin", a declarat Klaus Iohannis, la Irpin.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC