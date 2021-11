Klaus și Carmen Iohannis au fost reclamați la poliție după ce au încălcat legea! Cei doi nu au purtat masca de protecție

In articol:

Luna trecută, pe 10 octombrie, Klaus Iohannis şi Carmen Iohannis au fost invitați să participe la redeschiderea Catedralei Evanghelice din Sibiu, după ce lăcașul de cult a fost o bună bucată de timp în proces de reabilitare. La acea vreme, rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în județul Sibiu era de 8,5 la mia de locuitori, fiind impuse restricțiile care și astăzi sunt în vigoare.

Astfel, una dintre măsuri este extrem de clară: masca de protecție este obligatorie peste tot, inlcusiv în exterior.

Totuși, șeful statului și soția acestuia au fost surprinși la ieșirea din Catedrală fără dispozitivul medical, iar un cetățean a depus o plângere în acest sens și vrea ca președintele României și soția lui să plătească pentru că au încălcat legea.

Klaus Iohannis și soția sa, reclamați pentru că nu purtau masca de protecție [Sursa foto: Captură video ]

Un bărbat din județul Sibiu a făcut o plângere la MAI pe numele lui Klaus şi Carmen Iohannis

Un cetățean, de loc din județul Sibiu, a trimis către Ministerului Afacerilor Interne o plângere în care îl reclamă pe președintele statului și pe partenera de viață a acestuia că pe 10 octombrie 2021 cei doi ar fi încălcat legea. Klaus Iohannis şi Carmen Iohannis nu ar fi purtat masca de protecție anti-COVID, după ce au participat la redeschiderea Catedralei Evanghelice din Sibiu, deși era în vigoare legea ca aceasta să fie purtată chiar și în spații exterioare.

Citeste si: Primul rezultat al necropsiei lui Petrică Mâțu Stoian! De ce a decesat artistul?- bzi.ro

Citeste si: Klaus Iohannis trage un nou semnal de alarmă! Șeful statului îndeamnă la vaccinare: „Vorbim despre o catastrofă”

„Conform Constituţiei României, toţi cetăţenii trebuie să fie egali în faţa legii. Ştiam de cazul doamnei Turcan (n.red. – sancţionată în luna martie pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancţiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat. Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcţionat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu”, a declarat Cristian Dan, portivit libertatea.ro.

Cel care îi reclamă spune că nu a fost de față, însă a urmărit mai multe înregistrări video în care atât președintele țării, dar și soția lui nu poartă masca de protecție, deși în jurul lor toți respectau legea.

Citeste si: Klaus Iohannis, anunț important despre redeschiderea școlilor! Condiția pusă de șeful statului: „Elevii se vor putea întoarce fizic”

„În biserică am văzut ulterior că a purtat mască, când a ieşit nu mai purtat masca”, mai explicat bărbatul.