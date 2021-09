Kylie Jenner, însărcinată a doua oară! Primele imagini cu burtica de gravidă

In articol:

Kylie Jenner este una dintre cele mai cunoscute, dar și cea mai bogată, dintre surorile din clanul Kardashian. Tânăra de doar 24 de ani formează un cuplu cu Tyga, celebrul rapper american. Cei doi mai o fiică, Stormi Webster, în vârstă de 3 ani de zile. În timpul primei sale sarcinii, vedeta a reușit să o țină ascunsă până în momentul în care a născut.

În ultima perioadă, fanii au început să bănuiască că tânăra este din nou gravidă. Zvonurile au început să fie tot mai multe după ce de ziua ei de naștere, Kylie Jenner nu a mai ținut o petrecere fastuoasă ca în fiecare an și nici nu a mai postat poze în care să își arate corpul.

Zvonurile sarcinii au fost confirmate de tânăra milionară, car a postat un videoclip pe pagina ei de Instagram. În videoclip, Kylie Jenner și Travis Scott, alături de fiica lor, sunt extrem de fericiți de noile vești. Mama vedetei, Kriss Jenner, a izbucnit în lacrimi atunci când a aflat vestea cea mare.

Kylie Jenner așteaptă cel de-al doilea copil [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Ion Caramitru? Ce este trecut în testamentul acestuia- bzi.ro

Kylie Jenner a ținut prima sarcină ascunsă

După ce a adus-o pe lum pe Stormi, în mare secret, Kylie Jenner a revenit pe pagina ei de Instagram și a povestit care au fost motivele care au stat în spatele acestei decizii. Vedeta și-a dorit să se bucure de acest moment fără a fi deranjată de presă și paparazzi.

Citeste si: Kylie Jenner, prima apariție a fiicei sale pe coperta unei reviste! Imagini unice din culisele vieții sale intime

„Îmi pare rău că v-am lăsat în întuneric pe toată perioada acestor speculaţii.

Înţeleg că sunteţi obişnuiţi să fiţi alături de mine prin toate aventurile prin care trec. Am vrut să nu arăt sarcina lumii întregi. Ştiam că trebuie să mă pregătesc pentru rolul vieţii mele în cel mai pozitiv, sănătos şi fără stres mod posibil. Nu am pus la cale niciun moment plătit pentru a dezvălui asta. Ştiam că bebeluşul va simţi fiecare stres şi emoţie aşa că am făcut asta pentru viaţa şi fericirea noastră.



Sarcina a fost cea mai frumoasă perioadă şi o experienţă care îţi schimbă viaţa şi o să-mi fie dor de asta. Îmi apreciez prietenii şi familia care m-au ajutat să fac acest moment special cât mai privat. Frumoasa şi sănătoasa mea fetiţă a venit pe lume pe 1 februarie şi abia aşteptam să împărtăşesc această veste. Nu am crezut că pot simţi o asemenea iubire şi fericire.

Vă mulţumesc pentru înţelegere“, a scris Kylie Jenner, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Kylie 🤍 (@kyliejenner)