Iancu Sterp, declarație de dragoste pentru Denisa Coțolan, la început de an! Cum s-au afișat în fața fanilor

Iancu Sterp și Denisa Coțolan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste în prezent, după circa 8 ani de la prima încercare de a forma un cuplu. Pe atunci erau doar niște adolescenți, însă viața i-a adus din nou împreună în cel mai potrivit moment. De când a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, Iancu Sterp a avut foarte multe admiratoare, însă se pare că inima lui a fost dintotdeauna la o singură femeie,

Denisa, pe care nu a uitat-o nici după ani buni.

Ori de câte ori au ocazia, cei doi își fac declarații de dragoste în văzul tuturor. De această dată, Iancu Sterp și-a surprins admiratorii cu un mesaj special pentru iubita sa, la început de an. Alături de un filmuleț postat la InstaStory în care se afla alături de partenera sa, Iancu Sterp a scris o scurtă declarație de dragoste, prin care și-a exprimat sentimentele pe care le are față de „iubita din liceu”, în timp ce pe fundal rula o piesă de dragoste.

„Te iubesc”, a fost mesajul pe care Iancu Sterp l-a scris în mediul online pentru iubita sa.

Iancu Sterp și Denisa, împreună încă din liceu

După ce a primit nenumărate întrebări despre Denisa Coțolan, Iancu Sterp a mărturisit în cadrul unui vlog care este poveste care îi leagă și cum, după circa 8 ani, au ajuns să fie împreună după o relație eșuată.

Cei doi tineri au avut o relație pentru prima dată când se aflau pe băncile școlii, însă care nu a fost menită să dureze la momentul respectiv. De atunci, cei doi au ținut legătura, însă nimic nu s-a concretizat între ei până acum câteva luni, când au decis să mai dea o șansă relației lor.

„E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte.

După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum.

A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea.

În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți.

Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a mărturisit Iancu Sterp pe canalul său de .