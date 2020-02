A pozat incendiar intr-un loc neobisnuit! Cine este vedeta

De cand a plecat din televiziune Diana Parvu s-a apucat sa predea cursuri de vorbit in public si s-a orientat catre online, ca influencer.

Acolo isi tine la curent fanii cu tot ce face si de data aceasta a pregatit ceva special pentru ziua femeii: “Aceasta sedinta foto e ca un manifest de feminitate. Am ales sa fac sedinta foto intr-o sala de baschet la Complexul Silva, pentru ca acest sport, ca oricare altul dealtfel, evidentiaza perfect viata: azi marchezi la cos, maine e posibil sa ratezi. Important este sa te ridici ori de cate ori cazi, mai drept, mai puternic si mai hotarat ca oricand sa iti depasesti limitele. Am facut asta pentru ca primesc multe mesaje de la femei, fete care nu au incredere in ele.”

Cat despre cum reuseste sa arate asa la pestr 30 de ani, Diana da cartile pe fata: “Cred ca odata ce treci de 30 de ani e important sa ai grija de pielea ta, asa ca doamna doctor Daniela Taher este cea care ma face sa arat mai tanara. Nu, nu mi -am facut nicio operatie la fata ci doar o procedura cu un aparat revolutionar care stimuleaza propriul colagen fara sa iti bage vreo substanta in piele si bineinteles cremele cu retin-a sunt nelipsite din rutina mea de frumusete. Trebuie sa va mai spun ca pentru asa poze am mereu o echipa de profesionisti care se ocupa de mine: Ana Olariu la machiaj, Alexander Dime s-a ocupat de haine si Ana Habedian este cea care mi-a facut pozele si le multumesc pe aceasta cale.”