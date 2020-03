Este o noua seara eliminatorie, o editie in care telespectatorii se vor desparti de una dinte concurentele celebre ale show-ului de fashion. Juratii sunt gata pentru a da verdictul final in aceasta seara, in ceea ce priveste evolutia stilistica a concurentelor.

“Hello Spring”, conceptul serii, le va da ocazia concurentelor sa ofere juratilor, dar si publicului telespectator, tot ceea ce au mai bun pentru a demonstra ca isi merita locul in cea mai indragita competitie televizata de fashion din Romania, “Bravo, ai Stil! Celebrities”.

Concurenta Bia care, dupa momentul artistic si tinuta prezentate pe scena, a ajuns in fata juratilor, a avut parte de o surpriza. Membrii juriului au observat ca decorul floral al Biei nu este unul natural si au tinut sa “taxeze” acest aspect, mai ales ca Bia le-a multumit colaboratorilor sai pentru efortul de a-i oferi un decor spectaculos, facut special pentru ea, dupa cum afirma concurenta.

Mai mult, Bia le-a oferit “flori” juratilor, iar Maurice a vorbit despre asta, la jurizare.

“Spuneai ca ai tai colegi au lucrat toata noaptea la flori. Eu nu cred! (…) Am senzatia, draga Bianca, ca voi ati citit despre Chomsky (Noam Chomsky – lingvist, filosof, istoric american), si despre primele zece tehnici de manipulare. ”Din suflet pentru suflet”, versurile piesei tale, privirea de caprioara in fata telespectatorilor, care trebuie sa spuna ”ia uite ce fata, ce mesaj transmite … si ce capcauni la masa juriului”. (…) Noi suntem aici ca sa fim obiectivi, si eu am sa fiu: nu-mi plac cerceii, n-au nicio legatura cu rochia; sunt urati, sunt demodati. Rochia este o copie prost executata, scenografia nu-mi place, nu-mi place cum ti-ai prins parul!”, puncteaza Maurice Munteanu, prestatia Biancai Rus.

Nu doar Bianca Rus este cea care a intrat in colimatorul juratilor iar telespectatorii, la finalul serii, vor decide care dintre celebritati trebuie sa plece din competitie.

Cum s-au descurcat concurentele in aceasta seara, si cine este concurenta care paraseste competitia stilului, aflati intr-o noua editie “Bravo, ai Stil! Celebrities”, in aceasta seara, de la ora 23:00, la Kanal D.