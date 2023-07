La ce oră începe concertul Depeche Mode de pe Arena Națională 2023. Vezi cine cântă în deschidere

In articol:

La ce oră începe concertul Depeche Mode de pe Arena Națională 2023? O trupă cunoscută va cânta în deschidere.

Concert Depeche Mode 2023

Trupa Depeche Mode va reveni pentru a treia oară în România cu un concert de excepție pe data de 26 iulie 2023, pe Arena Națională, începând cu ora 19:00.

Evenimentul va fi parte din turneul "Memento Mori", care coincide cu numele ultimului lor album lansat.

Membrii trupei, Dave Gahan și Martin Gore, au anunțat cu entuziasm că după o pauză de 5 ani, turneul lor a debutat în luna martie în America de Nord, iar turul european a început în luna mai.

Concertul trupei Depeche Mode în România este așteptat cu nerăbdare de fanii din țară, care vor avea ocazia să se bucure de muzica lor remarcabilă și de prestații live captivante. Arena Națională va fi gazda unui spectacol memorabil, în care energia și pasiunea lor pentru muzică vor fi transmise într-un mod unic către publicul entuziast.

Citește și: Trupa Depeche Mode revine în România în 2023! Vezi cât costă un bilet la concertul de pe Arena Națională

Depeche Mode a câștigat inimile fanilor din întreaga lume cu hit-uri precum "Enjoy the Silence", "Personal Jesus", "Just Can't Get Enough" și multe altele.

Citeste si: Tichete de masă 2023. Crește valoarea tichetelor de masă. Cine sunt angajații care vor primi mai mulți bani și de când se aplică măsura- kanald.ro

Citeste si: Imagini cu Hunter Biden dezbrăcat, într-o audiere la Camera reprezentanților. Ar fi beneficiat de servicii sexuale| VIDEO- stirileprotv.ro

"Memento Mori" marchează cel de-al 15-lea album din cariera trupei Depeche Mode.

Discul a fost lansat în primăvara anului acestuia, prin casa de discuri Columbia Records.

"Am început să lucrăm la acest proiect la începutul pandemiei, iar temele sale au fost direct inspirate de acea perioadă. După dispariția lui Fletch, am decis să continuăm deoarece suntem siguri că asta ar fi vrut să facem. Acest lucru a dat proiectului și mai multă însemnătate", a mărturisit Martin Gore.

Citește și: 22 concerte care au loc vara lui 2023 în România. Nu trebuie să le ratezi!

Concert Depeche Mode 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Cine cântă în deschiderea concertului Depeche Mode?

În deschiderea concertului Depeche Mode din data de 26 iulie 2023, de la Arena Națională va cânta trupa HÆLOS.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu, după ce a băgat-o pe Dana Roba în spital? Decizia luată de judecători!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 iulie 2023: Sărbătoare mare azi! Cine a fost Sf. Ilie și ce tradiții este bine să respectăm în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul pentru care Camelia Potec a ținut sarcina ascunsă. Cum a aflat soțul ei că este însărcinată- radioimpuls.ro

Aceasta s-a înființat la sfârșitul anului 2014 și abia în 2020 a devenit independentă, când a obținut libertatea de a-și permite să nu se grăbească și să-și exploreze propriul stil muzical.

Piesele lor par să cartografieze lunga călătorie de la disperare la alinare, de la stres la refugiu, acoperind întreaga dinamică a vieții urbane. Fiecare compoziție creată de HÆLOS are o calitate ritualică, ca un proces de gestionare a momentelor dificile din viață.

Melodiile lor ne aduc aminte de acele străzi pustii din zori de zi, înconjurate de muzica inconfundabilă a unor trupe precum Massive Attack, Portishead și alți artiști din zona muzicală electronică, care și-au definit anii '90 cu catarsisul experimentat după perioada de rave.

Surse: infomusic.ro, adevărul.ro