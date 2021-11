La cei 100 de ani ai ei, o bunică din Neamț s-a vaccinat cu doza trei împotriva COVID-19: ”Ce m-a ţinut în viaţă a fost încrederea în medici"

Maria Pantazi [Sursa foto: Captură YouTube] 23:24, nov 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Maria Pantazi, în vârstă de 100 de ani, din Piatra Neamț, s-a vaccinat împotriva coronavirusului cu doza a treia. Conform Prefecturii Neamţ după ce femeia a solicitat prezenţa unei echipe medicale, vaccinarea s-a realizat la domiciliul acesteia.

"De-a lungul vieţii am fost o persoană bolnăvicioasă, am avut meningită pe vremea când antibioticele erau rare, am avut hepatită, am suferit cu rinichii şi de peste 20 ani am o bronşită cronică obstructivă. Dar ceea ce m-a ţinut în viaţă a fost încrederea în medici şi medicamente. La vârsta noastră sunt foarte importante şi necesare. M-am vaccinat pentru că vreau să mă păzesc singură de boala. Nu prea ştiu ce fac alţii, nu pot controla ce vor sau nu, ce fac sau nu. Aşa că fiecare îşi are grija lui”, a declarat aceasta.

Maria Pantazi [Sursa foto: Captură YouTube]

Femeia a fost felicitată pentru faptul că şi-a făcut doza booster de către Prefectul George Lazăr, acesta aflandu-se la ea la domiciliu. "Pentru dânsa, vaccinul ţine de normalitate. Aşa că astăzi, în urma solicitării pe care a făcut-o, doamna Maria Pantazi a primit doza booster a vaccinului anti-COVID. Îmi doresc ca în comunitatea noastră să existe mai mulţi oameni care să se gândească, în primul rând, la sănătatea lor. Să înţeleagă că efectele trecerii prin boală pot fi unele grave, că pot rămâne cu sechele. Să înţeleagă că cea mai uşoară formă de protecţie este vaccinul", a spus prefectul.

Bilanț coronavirus, 23 noiembrie 2021

Până astăzi, 23 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.766.987 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.116

sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.653.179 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.736 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 49 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.