La cine va rămâne fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei?! Vedeta de televiziune a spus totul: "Iza merge în fiecare săptămână..."

Vestea că Oana Roman și Marius Elisei au decis să meargă pe drumuri diferite a surprins pe toată lumea. Cei doi soți au hotărât, la sfârșitul anului trecut, că cel mai bine ar fi să divorțeze. Anunțul a venit chiar cu doar câteva zile înainte de Crăciun.

Oana Roman a decis în privința custodiei fiicei sale

Însă, ce se va întâmpla cu fiica celor doi?!

Cei doi părinți nu se gândesc la împăcare, ba chiar susțin faptul că există șanse foarte mici ca să se împace. Totuși, la mijloc este și fetița celor doi, Iza. Se pare că Oana a decis cum își va petrece timpul micuța de acum încolo.

În cadrul unui interviu, fiica lui Petre Roman a declarat faptul că Iza va merge în fiecare săptămână la tatăl ei, câte 2-3 zile, iar apoi se va ocupa ea de aceasta.

”Iza merge în fiecare săptămână la tatăl ei, 2-3 zile, și săptămâna asta a luat-o ieri și o iau eu mâine la prânz, pentru că avem filmări și nu a luat-o ca eu să mă relaxez, dar așa ne-am organizat noi săptămâna asta.”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

Oana Roman, Marius Elisei și fiica lor

De asemenea, Oana consideră că este foarte important ca fetița să meargă și

Oana Roman, dezvăluiri șocante

să aibă o legătură strânsă cu tatăl ei, chiar dacă vedeta încearcă să îi ofere tot ce este mai bun.

Oana Roman a spus care este pricipalul motiv pentru care nu mai poate avea copii. În trecut, vedeta de televiziune a suferit o operație extrem de periculoasă, care ar fi putut să îi aducă sfârșitul.

„Când după ce am născut, am avut niște probleme de sănătate care mi-au pus viața în pericol, adică era să mor.

Pentru a-mi salva viața, am făcut o operație, care a durat nouă ore. Eram la un pas de septicemie. Am o plasă în partea stângă a abdomenului. Practic nu mai am mușchi acolo. Am stat cinci zile la Reanimare, am avut 70 de puncte de sutură și am stat cu sondă urinară șapte zile, iar în spital am fost internată apropae trei săptămâni”,a mărturisit Oana Roman.