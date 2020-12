La Ioana Ginghină a venit deja Moș Crăciun: ”Îmi este frică să-mi mai pun alte dorințe”

Ioana Ginghină este una dintre cele mai apreciate și talentate actrițe din România. În prezent, celebra actriță se declară mulțumită de tot ce se întâmplă în viața sa. Frumoasa actriță a povestit că anul acesta a primit foarte multe lucruri frumoase în viața sa, încât îi este frică să își mai pună alte dorințe.

Ioana Ginghină a susținut că anul 2020 a fost un an al schimbărilor. Pentru finalul anului, actrița și-a făcut un super cadou, iar în acest moment, Ioana nu mai are alte lucruri pe care să i le ceară lui Moș Crăciun.

„Ca în fiecare an, sărbătorile le facem în familie. Pe 25 vom fi cu familia de aici, iar apoi plecăm la Sibiu, la ai mei, unde vom sta câteva zile. Îmi doresc de la Moș Crăciun sănătate și liniște sufletească. Anul acesta s-au liniștit tot și toate și chiar m-am bucurat de această perioadă a sărbătorilor mai bine ca oricând. Asta și din cauza pandemiei, pentru că nu am mai avut evenimente de Crăciun, ca în alți ani. De sfârșit așa de an mi-am achiziționat o mașină, așa că pot spune că am încheiat anul cu încă o achiziție. A fost anul schimbărilor pentru mine, așa că, dacă am început așa, am terminat în același stil”, a povestit Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de actualul ei iubit

Frumoasa actriță este o femeie fericită, aceasta a reușit să treacă peste despărțirea de Alexandru Papadopol. Cu toate că s-a confruntat cu diverse dezamgiri pe plan sentimental, de o perioadă de timp, Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actualul ei iubit. Iar lucrurile par să meargă de minune între cei doi. Ioana Ginghină a precizat că este posibil ca în viitor să se îndrepte către o căsătorie.

„Am vorbit despre căsătorie că probabil că acolo se vor duce lucrurile, dar nu poți nici să te grăbești, e și pandemia asta, nu poți să faci nuntă. Avem noaptea nunții în fiecare noapte. Vreau să mă duc de Sărbători și la părinții lui și la părinții mei. Ai noștri nu s-au cunoscut reciproc. M-a întrebat mama mea ce părere am de mama lui. Chiar e drăguță”, a mai adăugat celebra actriță.

