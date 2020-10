Nu mulți fani ai frumoasei actrițe Ioana Ghinghină știu de fosta ei relație cu Alexandru Papadopol, coleg de breaslă. Cei doi au fost căsătoriți timp de 12 ani, iar din iubirea lor a rezultat o frumoasă fetiță pe nume Ruxandra. Cei doi au divorțat însă în anul 2019, iar la doar o lună Alexandru Papadopol a fost surpins săruntându-se cu Adriana Titinei.

In articol:

Privind și mai în urmă, Ioana Ghinghină a mai avut o relație, cu Daniel Tudorică. Cei doi au fost căsătoriți până în anul 2004.

Ioana Ghinghină a vorbit despre cum s-a îndrăgostit de Alexandru Papadopol:

“Vreau să fiu mai atentă de data asta pentru că m-am grăbit. De fiecare dată m-am grăbit! Acum gata, mi-am făcut damblaua cu măritatul. Nu mai țin neapărat să mă mărit, poate atunci eram mai disperată. Puțină lume știe că eu am mai fost măritată o dată, înainte de Alexandru, la 21 de ani.

Citeste si: Coșmar la metrou. Bătaie între huligani și jandarmi. Călătorii au fugit disperați. VIDEO - evz.ro

Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperată să mă mărit, dar el a zis să ne căsătorim. Nu cred că aveam o săptămână sau două de relație. A fost o nebunie și am zis ‘ok, hai să ne căsătorim!’. Mi s-a părut comic! Am depus acte, am plătit taxă de urgență pe motiv că pleacă el în străinătate și așa a fost. După o săptămână ne-am căsătorit. Era bine dacă mai stăteam câteva împreună că poate nu se ajungea aici!”, a declarat Ioana Ginghină, pentru Viva.