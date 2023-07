”La sfârșitul sau începutul anului” Cristina Ciobănașu a dat vestea cea mare. Ce se va întâmpla în viața actriței peste câteva luni?

In articol:

Cristina Ciobănașu s-a făcut remarcată încă de la vârstă fragedă, atunci când a debutat ca actriță și cântăreața.

Vremea a trecut și vedeta a evoluat profesional, ajungând și om de televiziune, prezentând acum propria emisiune, alături de Vlad Gherman și Andreea Ibacka.

Cristina Ciobănașu revine în muzică

Acum împletește cu brio cariera de actriță și pe cea de prezentatoare, dar vrea și mai mult de la ea și de la viață.

Astfel că, în lunile care urmează, Cristina Ciobănașu spune că va da lovitura pe plan profesional, căci revine și la vechea sa pasiune.

Concret, actrița spune că în iarnă va reapărea în atenția tuturor ca artistă, căci deja are în lucru câteva piese, care speră să fie pe placul tuturor.

„Momentan, lucrez în continuare, de vreo 7 ani, la emisiune, alături de Vlad Gherman și Andreea Ibacka. Mai am proiecte în derulare, dar care nu sunt încă în atenția publicului, cum ar fi muzica. M-am reapucat de muzică și sunt în lucru cu niște piese, pe care vreau să le lansez la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Nu am multe talente, dar pe acestea două pe care le am, am zis că trebuie să mă folosesc de ele, să îmi fac viața frumoasă”, a spus Cristina Ciobănașu, conform Impact.

Și pentru că s-a născut talentată și a realizat că poate să-și facă viața frumoasă cu ajutorul actoriei și a muzicii, Cristina Ciobănașu se consideră un om norocos.

Atât de norocos, încât spune că duce viața la care a visat mereu, căci este o persoană căreia îi place libertatea, iar cariera îi dă această oportunitate: să își ducă traiul de zi cu zi cu banii câștigați din pasiune.

Plus că, are ocazia de a se dezvolta constant, de a cunoaște noi oameni, de a-și bucura admiratorii cu ce învață și ea la rândul ei de la colegii de breaslă mai experimentați.

„Atunci când reușești să te întreții din pasiuni, îți aduc o satisfacție mai mare decât să mă angajez undeva unde să am un program plictisitor, rutină. Mie nu îmi place rutina, din punctul ăsta de vedere. Îmi place să îmi fac eu programul, dar și dacă mi-l face altcineva, în muzică și în actorie ai mai multă libertate. Ai o libertate pe care nu o ai în multe meserii. Datorită acestui lucru, îmi plac actoria și muzica”, a mai spus actrița.