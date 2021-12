Lacrimi și suspine în memoria Vanesei Burlacu, studenta ucisă în vila din Iași! Tânăra este condusă pe ultimul drum de familie și prieteni

In articol:

Ziua de marți, 14 decembrie 2021, este o zi tristă pentru familia și apropiații Ionaei Vanesa Burlacu. Tânăra de 23 de ani a fost ucisă cu bestialitate și a fost găsită în dimineața zilei de 11 decembrie, fără suflare, alături de iubitul ei, Youssef Ajniyah, un tânăr de origine marocană cu vârsta de 25 de ani.

Tânăra a fost înjunghiată cu 33 de lovituri de cuțit în vila de pe Moara de Vânt, din Iași, unde locuia alături de iubitul ei.

Curtea casei printești unde Vanesa a crescut este acum plină de coroane și lumânări, iar pe fundal se aud suspinele oamenilor care au cunoscut-o. Familia tinerei este devastată, iar Costel Burlacu, tatăl Vanesei, a adus o fanfară pentru a cânta melodii de jale în memoria fetei. Atât membrii familiei, cât și prietenii tinerei au venit să o conducă pe ultimul drum, potrivit BZI.

Imagini din curtea casei în care Vanesa a copilărit [Sursa foto: BZI]

Tatăl tinerei ucise în vila din Iași, primele declarații despre tragedie: „ Nu se certase cu nimeni înainte de nenorocirea asta”

Costel Burlacu, tatăl Vanesei, a făcut primele declarații despre moartea fiicei sale. Bărbatul a rămas fără unicul său copil, după ce ucigașul a înjunghiat-o până la moarte.

El a mărturisit că fiica lui venise acasă cu câteva zile înainte de tragedie.

Citeste si: Cătălin Botezatu a aruncat BOMBA anului în showbiz! A dat-o de gol pe Bianca Drăguşanu care voia să ţină totul secret! "Fraţilor, Bianca e....."- bzi.ro

„Duminica trecută a fost aici, acasă. Ultima oară am vorbit marți cu ea. Voia să amenajăm casa în care ea stătea cu prietenul ei. Trebuia să merg să o ajut cu luminițele de sărbători acolo, la casă… După aceea nu am mai auzit nimic de la ea, până când am aflat vestea”, a declarat bărbatul, pentru sursa citată mai sus.

Citeste si: Răsturnare de situație în cazul dublului asasinat de la Iași. Tânărul suspectat de crimă a mers la spital cu o plagă la mână, iar apoi a dispărut fără urmă

Costel Burlacu a mai spus că fiica lui nu avea dușmani și nu cunoștea ca ea să fie certată cu cineva. Bărbatul așteaptă să se facă dreptate, iar ucigașul să fie pedepsit.

„Nu avea dușmani. Nu se certase cu nimeni înainte de nenorocirea asta. Ea studia, în anul II, la Școala Postliceală «Grigore Ghica Vodă», din Iași. V-am spus că discutasem cu ea să amenajăm frumos acolo, la casă. Nu știu ce s-a întâmplat sau cine a făcut asta… Am vorbit și la Parchet, am discutat și cu polițiști. Oamenii au unele indicii, dar eu cred că nu știu mai multe decât ceea ce știți și dumneavoastră”, a adăugat tatăl tinerei de 23 de ani.

Imagini din curtea casei în care Vanesa a copilărit [Sursa foto: BZI]

Distribuie pe: