De curând, Larisa de la ”Puterea Dragostei” a pornit o colaborare muzicală cu Dani Prințul Banatul, unul dintre amicii apropiați ai iubitului ei, Adrian Iancu.

Iar colaborarea lor s-a concretizat într-o piesă de dragoste, cu un videoclip aferent. Iar cum videoclipul a fost filmat și regizat de Adrian Iancu, iubitul Larisei de la ”Puterea Dragostei”, blondina a acceptat să apară în cadre mai fierbinți ca niciodată. Așa că, fără să stea pe gânduri, a renunțat la haine pentru o serie de imagini în care senzualitatea ei nu mai poate fi pusă la îndoială. Astfel, fie că era goală sub duș sau în cada de baie, fie că se lăsa filmată în timp ce își dă jos desurile negre, Larisa de la ”Puterea Dragostei” a dovedit că poate fi extrem de sexy fără picătură de vulgaritate.

”Povestea melodiei este despre doi îndrăgostiți care au o dragoste cu certuri cu împăcări, însă până la urmă iubirea lor triumfa și trăiesc fericiți. Am ales să creez această poveste cu Dani Printul Banatului căci el este un bun prieten de a lui Adrian și, petrecând niște seri împreună la rummy, am început să cântam și ne-am dat seama că timbrele noastre se potrivesc. Culmea, eu aveam deja trasă melodia asta, dar cu altcineva dar, după ce am stat de vorbă, am decis să tragă și el o versiune să vedem dacă sună mai bine și așa a ieșit melodia aceasta! Iar în piesă vorbim despre realitate, adică despre faptul că iubirea perfectă nu exista decât în momentul în care îți găsești celălalt întreg! Clipul este fantastic deoarece s-a creat o iluzie a cuplului perfect însă când totul revine la realitate lucrurile nu stau întotdeauna așa. Iar clipul este, evident, cu atât mai bun cu cât a fost făcut de iubitul meu, Adrian Iancu”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa și Adrian de la ”Puterea Dragostei” și-au asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel

Larisa și Adrian de la ”Puterea Dragostei” și-a asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel, cei doi discutând, în repetate rânduri, în intimitate, despre căsătorie. ”Este un om lângă care îmi doresc să experimentez viața la un alt nivel și el știe cel mai bine să mă învețe ce înseamnă să fim o familie pentru că avem aceleași sentimente de iubire unul față de celălalt! Nu m-am gândit până acum să ma recăsătoresc (dar el înainte de a fi iubitul meu, viitorul meu soț etc., îmi este un prieten - iar pentru mine acest lucru este foarte important pentru că pot vorbi cu el despre absolut orice, fără rețineri, și fără să cred că mă va judeca) însă noi vorbim destul de des despre acest subiect și cu siguranță se va întâmpla și nunta!! Iar cei care ne comentează relația, care este una mult mai profundă decât ceea ce se vede, ar fi indicat să știe faptul ca o iubire sinceră niciodată nu poate fi descrisă prin cuvinte, ci doar timpul îmi va dovedi cuvintele spuse acum de mine”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei” .

Larisa de la ”Puterea Dragostei” a făcut videochat ani buni

”Banii sunt mulți. Adică, pentru mine, a fost o lună în care am câștigat și 30.000 de dolari. În trei ani, lucrând zi de zi, zece ore, am făcut bani mulți. Suficient de mulți pentru a-mi permite să îmi cumpăr un apartament, două mașini, iar în momentul în care am renunțat, să îmi deschid o afacere proprie, un salon de înfrumusețare. Și da, am mai rămas și cu bani suficienți...”, recunoaștea, franc, Larisa de la ”Puterea Dragostei”. Normal, experiența a schimbat-o suficient și a făcut-o să privească altfel bărbații. ”Acum, dacă vreau un bărbat, îl privesc altfel. Vreau să îl cunosc în amănunt, înainte de a intra într-o relație cu el. Vreau să văd dacă este capabil să mă sprijine, dacă este stabil. Nu financiar, asta nu mă interesează. Dar, emoțional trebuie să fie cu adevărat puternic. Să poată să se deschidă în fața mea, să renunțe la măști, dar să fie un adevărat stâlp. Nu mă interesează, așa cum nu m-a interesat niciodată, să schimb bărbații... Să îi am doar, așa, să nu zic că nu au fost. Prefer stabilitatea, de aceea nici nu mă arunc într-o relație...”, ne-a mai explicat Larisa de la ”Puterea Dragostei”, iar Adrian a trecut testele.