Larisa Iordache a făcut primele declarații despre retragerea de la finala olimpică de la bârnă: "Drumul nu se oprește aici"

În urmă cu doar câteva ore, Comitetul Olimpic Sportiv Român a anunțat că Larisa Iordache a renunțat la finala olimpică de la bârnă din cauza accidentării la gleznă. Gimnasta a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare despre ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

Gimnasta Larisa Iordache nu va participa la finala olimpică de la bârnă. Sportiva a suferit o accidentare în cadrul participării la Jocurile Olimpice, iar din cauza durerilor nu a putut continua.

Pe contul său de socializare, sportiva a transmis un mesaj dureros, în care își arată regretele pentru că anul acesta nu poate continua lupta pentru medalie.

De asemenea, ține să le mulțumească oamenilor care i-au fost aproape în această perioadă, dar anunță și faptul că are nevoie de pauză pentru a trece cu bine peste această perioadă.

Larisa Iordache [Sursa foto: Instagram]

"Nu vom intelege niciodata de ce drumul pe care ni-l alegem este atat de dur cu noi in unele momente cand ai nevoie sa te lase sa mergi linistit spre ce vrei tu sa faci.

Am incercat si am sperat pana in ultima clipa pentru aceasta finala olimpica. Din pacate, iar, drumul meu este impietrit... durerea asta de la glezna pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om.

Am vrut sa o fac pentru mine. Pentru mine si pentru fiinta care m-a impins pe drumul acesta, care din pacate nu mai este langa mine si nu mai pot obtine un cuvant de incurajare de la ea...😞 insa stiu ca am iubirea neconditionata a familiei mele. Va iubesc!❤️

Este greu, greu... pentru ca de data asta chiar am crezut ca o sa fie bine totul.

Insa drumul nu se opreste aici cu aceasta sansa nefructificata.

Momentan pun putina pauza si o iau de la capat cand o sa fiu pregatita sa reiau totul din punct de vedere psihic cat si fizic", a scris Larisa Iordache.