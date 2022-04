Larisa Iordache a ignorat sfatul medicilor din dorința de a ajunge la Jocurile Olimpice. Gestul ei aproape a costat-o sănătatea: „Aș fi putut să-mi pierd rinichiul”

In articol:

Larisa Iordache este, fără doar și poate, un nume de referință atunci când vorbim despre gimnastică în țara noastră. A urcat România pe cele mai prestigioase podiumuri și s-a dedicat trup și suflet acestui sport. Ba chiar a fost și la un pas să-și piardă un rinici, însă frica de a nu concura la Jocurile Europene a fost mai mare, astfel că a ignorat complet sfatul medicului

și s-a antrenat! În cele din urmă au început durerile și a intrat în operație!

Larisa Iordache: „Era o infecție prea mare, punga aia se putea sparge și pierdeam rinichiul”

În ciuda avertismentelor medicilor, gimnasta nu a vrut nici în ruptul capului să renunțe la antrenamentele pentru Jocurile Olimpice, chiar dacă problemele ei de sănătate erau cât se poate de serioase. Cu riscul de a-și pierde un rinichi, aceasta a intrat în continuare în sala de antrenamente, chiar dacă problemele ei puteau să degenereze oricând. Din nefericire, nu a mai apucat nici să concureze, căci durerile au devenit ușor, dar sigur mai accentuate și a fost nevoită să intre în operațe.

„Am avut o piatră destul de măricică. În 2021, am concurat la Europene cu criză renală. Am făcut o infecție destul de mare, chiar mi-a zis doctorul de la Basel că dacă mai continuam o oră sau două să concurez aș fi putut să-mi pierd rinichiul. Am avut foarte mare noroc.

Anul trecut, mi-a trecut criza, am luat antibiotice. Mi-au spus medicii că am o piatră, dar nu aveau cum să intre acolo. Era o infecție prea mare, punga aia se putea sparge și pierdeam rinichiul. Mi-au zis doctorii că mă pot duce după tratament să-mi fac intervenția în România. N-am mai luat în considerare părerea medicului, am ignorat sfatul. M-am pregătit pentru Jocurile Olimpice, iar după aia am încercat să remediez problema de la gleznă, să concurez la Mondiale…

N-am putut concura la Mondiale, apoi au început ușor durerile la rinichi să-mi dea câte un semn. Dar erau dureri suportabile, luam antibiotic cinci zile, îmi treceau. Eram speriată, nu eram pregătită psihic. Am început să plâng. După operație, mi-a fost foarte rău, am vomitat încontinuu. Medicul a fost foarte mulțumit. Mi-a pus un stent o lună, să pot elimina infecția. Piatra s-a spart, am eliminat-o și acum sunt foarte ok”, a povestit gimnasta Larisa Iordache, pentru Gsp.ro