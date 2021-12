Larisa Iordache, primul Crăciun fără mama ei. Mărturisirile emoționante ale sportivei, în prag de sărbători: "Ultimul an a fost..."

In articol:

Ultimul an a reprezentat pentru Larisa Iordache o adevărată lecție de viață. Pe lângă tragica veste că mama ei a pierdut lupta cu o boală necruțătoare, sportiva s-a confruntat și cu probleme de sănătate, care au necesitat o nouă intervenție din partea medicilor.

Mai mult, tânăra a decis în urmă cu puțin timp să se retragă din gimnastică, după o carieră de 20 de ani. Acum, în prag de sărbători, Larisa a dezvăluit cum va decurge primul Crăciun fără cea care a crescut-o, în sânul familiei.

Larisa Iordache: "Toate sărbătorile pe care le-am petrecut împreună cu familia au fost deosebite"

Larisa Iordache a mărturisit că și anul acesta, ca de fiecare dată, va petrece sărbătorile de iarnă în familie. Chiar dacă mama ei nu îi va mai putea fi alături de Crăciun, fosta gimnastă a povestit că încearcă să respecte tradiția și să împodobească bradul împreună cu fratele ei și ceilalți apropiați: "Toate sărbătorile pe care le-am petrecut împreună cu familia au fost deosebite. Ultimul an, de Crăciun a fost chiar fain, pentru că am fost toți. Îmi place foarte mult cozonacul.

Păstrez tradiția să mănânc cozonac doar de Crăciun și mai e și sărbătoarea Paștilor, doar atunci mai mănânc, în restul anului evit să mănânc. Pe data de 24, în Ajunul Crăciunului, împodobim toți bradul la mine acasă, ne strângem toți, fratele meu, cumnata mea împreună cu cel micuț, părinții, eu cu iubitul meu. Ușor, ușor, toți ne organizăm să facem mâncare, să facem bradul, să fie o atmosferă de Crăciun și să ne petrecem timpul împreună.", a declarat Larisa Iordache, în cadrul emisiunii găzduite de Alexandra Gherase.

Larisa Iordache s-a retras recent din gimnastică

În urmă cu puțin timp, Larisa Iordache a făcut un anunț care a luat prin surprindere o țară întreagă. După 20 de ani petrecuți în sala de gimnastică și după mii de ore de antrenament, tânăra a hotărât să își încheie cariera sportivă care a consacrat-o.

Campioana a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care le-a mulțumit tutoror celor care au susținut-o de-a lungul vremii: "Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine și în sufletul tău. Asta am învățat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică. Azi închei acest capitol frumos din viața mea. Mă simt împăcată și mulțumită cu alegrea pe care am făcut-o! Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită.

Am pus cipicii deoparte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea. Aș vrea să spun multe, însă nu îmi pot aduna cuvintele pentru o singură postare. Vreau să știți că vă apreciez pe voi, cei ce mă urmăriți cu drag, îmi scrieți și îmi transmiteți gânduri pozitive. Și vreau să mulțumesc persoanelor ce chiar mi-au dorit binele măcar o dată în acești 20 de ani de când am început gimnastica! Un nou capitol este gata să înceapă odată cu noul an! Iubire pentru toată lumea!", a scris Larisa Iordache, pe contul ei de Facebook.

