Larisa Iordache, totul despre noul ei iubit: „Defecte nu am descoperit” Fosta gimnasta clarifică situația unui așa zis triunghi amoros în care ar fi implicată

A fost mereu o persoană discretă cu viața sa personală, dar de ceva vreme Larisa Iordache iubește din nou și nu s-a mai ferit să își arate bucuria și în online.

Astfel că, după o perioadă în care a fost o femeie singură, fosta gimnastă și-a găsit fericirea acum în brațele lui Cristian Chiriță, multiplu campion național la tenis de masă, care activează la CSM Constanța.

Larisa Iordache, mai îndrăgostită ca niciodată

Cei doi și-au asumat recent relația în fața tuturor, fără să se gândească vreun moment că fericirea le-ar putea fi umbrită de apariția mai multor zvonuri.

Conform gurilor rele, vedeta ar fi fost implicată într-un triunghi amoros, ea fiind cea care l-ar fi despărțit pe campion de sportiva Bernadette Szocs.

În urma acestor zvonuri, Larisa Iordache a ieșit public și a clarificat situația, menționând că nimic din ceea ce s-a vehiculat nu este adevărat.

Ea și Cristian, spune sportiva, s-au cunoscut când erau două persoane singure și libere, iar povestea lor de iubire a început ușor și frumos, pornind inițial de la o amiciție.

" Totul a început curat, eram doi oameni care erau singuri și a început o relație super drăguță. Nu voiam să vorbesc despre lucrul acesta pentru că m-a luat prin surprindere întrebarea, dar sigur în momentul în care am postat, am fost de comun acord, ne-am asumat. Nu a existat niciodată vreun așa zis triunghi amoros. Nimeni nu a luat pe nimeni de la nimeni! (Nu suntem proprietatea nimănui, doar ca fapt divers.) Așa cum am declarat, totul a decurs normal, întâmplător și frumos din momentul în care ne-am întâlnit. Fiind singuri amândoi de ceva vreme, împăcați cu trecutul nostru și fără niciun regret am dat curs emoțiilor dintre noi.", a scris Larisa Iordache pe InstaStories și la un post de televiziune.

Acum, după ce a clarificat situația, Larisa Iordache a devenit din ce în ce mai deschisă față de cei din online cu privire la noul bărbat din viața sa.

Astfel că, în fața curioșilor, sportiva a mărturisit că, cel puțin deocamdată, Cristian Chiriță este bărbatul ideal pentru ea.

Însă, atunci când în cuplul lor vor interveni și defectele fiecăruia, ea crede că diferența o va face comunicarea pe care o vor avea.

" Iubitor, răbdător, inteligent și, și, și... defecte nu am descoperit momentan, dar cu siguranță când ne vom da seama reciproc de acest aspect o să comunicăm unul cu celălalt ", a scris Larisa Iordache pe Instastories.

